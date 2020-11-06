KYK kredi ve burs başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020-2021 KYK burs sonuçları ne zaman ve kaç günde açıklanır?

KYK burs ve kredi sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Binlerce yükseköğrenim düzeyindeki öğrencinin eğitimleri sürecinde maddi destek almak amacıyla başvuruda bulunduğu bu ücretler için gözler kurumun yapacağı sonuç açıklamasına çevrildi. İhtiyaç sahibi öğrencilerin başvuru süreci sona ererken vatandaşlar açıklanan sonuçlarla beraber alacakları bu ücretleri kredi mi yoksa karşılıksız olarak mı alacağını öğrenecek. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman hangi tarihte açıklanır? Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilmekte olan maddi destek ile ilgili olarak başvuruda bulunan adayların KYK burs sonuçları için heyecan dolu bekleyişi de başladı. Yükseköğretim düzeyindeki öğrencilerin başvuru sürecinin geçtiğimiz gün sona ereceği bilinirken başvuruların 8 Kasım'a kadar uzatıldığı ifade edildi. Şimdilerde ise gözler o açıklamaya çevrildi…
KYK BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI
Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a uzatıldığını duyurdu. Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi ile resmi Twitter destek hesabı üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ DOĞRU OLMALI
Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS'teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs sonuçları için ise henüz tarih belli değil. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...