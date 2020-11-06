KYK kredi ve burs başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020-2021 KYK burs sonuçları ne zaman ve kaç günde açıklanır?

KYK burs ve kredi sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Binlerce yükseköğrenim düzeyindeki öğrencinin eğitimleri sürecinde maddi destek almak amacıyla başvuruda bulunduğu bu ücretler için gözler kurumun yapacağı sonuç açıklamasına çevrildi. İhtiyaç sahibi öğrencilerin başvuru süreci sona ererken vatandaşlar açıklanan sonuçlarla beraber alacakları bu ücretleri kredi mi yoksa karşılıksız olarak mı alacağını öğrenecek. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman hangi tarihte açıklanır? Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU MU?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilmekte olan maddi destek ile ilgili olarak başvuruda bulunan adayların KYK burs sonuçları için heyecan dolu bekleyişi de başladı. Yükseköğretim düzeyindeki öğrencilerin başvuru sürecinin geçtiğimiz gün sona ereceği bilinirken başvuruların 8 Kasım'a kadar uzatıldığı ifade edildi. Şimdilerde ise gözler o açıklamaya çevrildi…