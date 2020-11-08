Gözler o açıklamada! KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2020-2021 KYK kredi ve burs başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu, ne zaman?

KYK burs başvuru sonuçları için heyecan dolu bekleyiş başladı. Adaylar belirlenen tarihler aralığında başvurularını gerçekleştirirken 8 Kasım yani bugün sona eren başvuru sürecinin ardından sonuçların açıklanacağı tarih de gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda adaylar e devlet üzerinden burslarını karşılıksız mı yoksa karşılıklı yani kredi şeklinde mi alacağını öğrenecek. Buna göre 2020-2021 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KYK BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her yıl yükseköğretim öğrencilerine ödenen ve eğitim hayatlarına maddi destek olmak amacıyla sağlanan bursların başvuruları 8 Kasım tarihi ile beraber sona erdi. Bu ücretten faydalanmak isteyen vatandaşların gözü KYK burs başvuru sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına çevrilirken "ne zaman açıklanır?" sorusu internet aracılığı ile yanıt arıyor…