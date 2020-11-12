Kilis’in organik zeytinyağı dünya markası oldu

Dünyanın en eski zeytin ağaçları burada ve en kaliteli zeytinyağı Kilis'te zeytinyağının dünyaya tanıtılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Vali Soytürk, "Kilis önemli bir zeytincilik merkezi olmasına karşın, Türkiye'de birçok kişi Kilis'te, yüz yıllardan beri zeytin yetiştirildiğini bilmiyor. Kilis Zeytinyağını dünya markası yapacağız. Bu konudaki çalışmalarımız sürüyor. Fidan ekiminden sofraya gelene kadar geçen süreci iyi yönetmek gerekiyor" dedi.

AVRUPA'DAN ZEYTİNYAĞI'NA ALTIN MADALYA

Vali Soytürk, Kilis zeytinyağının 'Berlin Global Olive Oil Awards-2020' yarışmasında altın madalyaya layık görüldüğü söyledi.

Vali Soytürk, Hemen arkasından yine dünyaca ünlü 'San Remo Masters of Olive Oil - 2020 Uluslararası Zeytinyağı Yarışması'nda 'Üstün Kalite Ödülü'nün de sahibi oldu 'Yüksek Kalite Sızma Zeytinyağı - High-Quality Extra Virgin Olive Oils in MOOOIC-2020 Edition' kategorisinde dereceye giren 'Erken Hasat Soğuk Sıkım Kilis Yağlık Monokültür Zeytinyağı', 'Yoğun Meyvemsi Aroması - Intense Fruitness' ile ön plana çıkarak, yarışmaya katılan jüri üyeleri arasında büyük beğeni topladı. Avrupa'da ses getiren Kilis zeytinyağı, önümüzdeki yıllarda da uluslararası yarışmalara katılım sağlamak isteyen girişimcilerin ilgisini çekiyor.

"BİZ DÜNYANIN EN KALİTELİ ZEYTİNYAĞINA SAHİBİZ"

Vali Soytürk, Kilis Zeytini'nin Türkiye'de ve dünyada tanınır hale gelmeye başladığının söyleyerek, "Üreticilerimiz, daha önce iç piyasaya verdikleri ürünlerini, şimdi ABD, Kanada, Almanya, Katar ve Umman gibi farklı hedef pazarlara ihraç etmeye başladı. Bundan sonraki süreçte özellikle Kilis zeytinyağının erken hasat, soğuk sıkım üretimini teşvik edip ilaç ve sağlık ürünü gibi eczanelerde insanlara şifa veren bir ürün haline getirmek istiyoruz" dedi.

DÜNYAYA KİLİS KARASI ve PEKMEZ İHRACATI

Vali Soytürk, bağlarda yetiştirilen üzümlerin Kilis ve Musabeyli ilçesi ve köylerinin en önemli geçim kaynakları arasında bulunduğunu belirterek, "İlimizde yaklaşık olarak 45 bin ton üzüm üretimimiz var. Bunun 25 bin tonu Kilis Karası, 20 bin tonu ru-mi, 2 bin ton kadarı da sofralık üzüm çeşitlerimizdir. Ekonomik değeri en yüksek olan üzüm çeşidimiz Kilis karasıdır. Bunun da üretimi gün geçtikte artıyor" dedi.

GÜNEYDOĞU'DA İLK ÜZÜM BİRLİĞİ MUSABEYLİ'DE KURULDU

Vali Soytürk, Güneydoğu'daki ilk üzüm birliğinin Musabeyli ilçesinde kurulduğunu söyleyerek, "İl Özel İdaresi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından desteklenecek olan kara üzüm paketleme tesislerin finansının İKA karşılayacak. Kilis Karası üzüm tesisleri ile İl Özel İdaresi tarafından yaptırılacak üzüm tesisi bitince üzümler paketlenecek. Dünyaya Kilis karası ve pekmez ihracat edeceğiz" dedi.

TÜRKİYE'DE BİBER ÜRETİMİNDE KİLİS 2'İNCİ SIRADA

Kilis'te, Türkiye'de biber üretimi açısından 2'inci üretim merkezi bulunan kentte üreticiler salçalık, kurutmalık ve pul biberi Türkiye'nin her yerinde satılıyor.

Vali Soytürk, "Devletimizin kaynaklarıyla sağlanan hibe desteğiyle basınçlı sulama yapılan 26 bin dekar alanda biber ekimi yapılarak 65 bin ton salça üretiliyor. Kurutmalık pul biber için 16 bin 500 dekar alanda ekim yapılıyor ve 31 bin 650 ton pul biber üretiliyor. Meşhur Kilis salçası ve pul biberi Türkiye'nin ve Dünya'nın pek çok noktasına ihraç ediliyor. Aroması, tadı ve acılığını Kilis'in verimli topraklarından alan, yıllardır ekimi yapıldığı için de kentin adıyla anılan "Kilis biberi", bahar aylarında ekiliyor ve ağustos ayının sonlarına doğru da hasat edilmeye başlanıyor" dedi.

POLATELİ OSB HAZIR

Vali Soytürk, Kilis-Gaziantep ortak sınırında kurulan "Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi"nin hazır olduğunu belirterek, altyapı projesinin İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından yapılacağını söyledi. Polateli Şahinbey OSB çalışmalarını Kilis'in takip ettiğini, şu an planların yapıldığını, eş zamanlı olarak bu bölgeyi limana bağlayacak İskenderun-Amanos tünellerinin yatırım programına alınmasıyla ilgili süreci de kendilerinin takip ettiğini anlatan Vali Soytürk, bunun da proje aşamasında olduğunu ve yaklaşık bir yıl kadar süreceğini belirtti.

TÜNEL LİMANA YAKINLAŞTIRACAK

Vali Recep Soytürk, Hassa Tüneli'nin bütün Güneydoğu'yu etkileyen bir proje olduğunu belirterek, "Bu bölgede bulunan 15-20 şehrin kullanabileceği ve çok işine yarayacak bir proje. Bu açıdan bizler de limana daha çabuk gitmek için bu projeyi istiyoruz. Bu proje, hem bizi hem de Polateli OSB'yi limana daha da yakınlaştıracak. Polateli OSB'de üretilen sanayi ürünleri bu proje ile çok kısa sürede limana ulaşarak dünyanın dört bir yanına ulaşabilecek. Tünelin hizmete girmesi sanayicilerimizin daha uzun bir mesafe kat ederek başka limanlara gitmesinden kaynaklı maliyetlerini de düşürecek. Buranın hizmeti girmesinin getireceği avantajlardan yararlanmak isteyen sanayiciler daha çok yatırım yapacak. Bu da ilimizin gelişmesine ve insanlarımızın daha iyi şartlarla yaşamasını sağlayacak istihdam olanaklarına büyük katkı yapacak" dedi.

KİLİS'TE OKUL SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Vali Recep Soytürk, Kilis'te, 95 dönüm arazi üzerine yapılacak okullar ile kentteki okul ve derslik sorununu büyük oranda çözüleceğini söyledi.

Hayırsever İşadamı Fuat Tosyalı tarafından satın alınan eski Tekel Suma fabrikası okul yapımı için Milli Eğitime bağışlandı. Arsa üzerindeki idari binanın özel eğitim okuluna dönüştürülmesi, arsa üzerine her biri en az 24 derslikli 4 adet okul planlaması çalışmaları devam ediyor.

Tekel Suma fabrikasının yerine yapılacak okullar ve diğer bölgelerde yapılacak okullarla Kilis'teki okul ve derslik sorunlarını çözeceklerini söyleyen Vali Recep Soytürk, "İşadamı Sayın Fuat Tosyalı'nın Tekel Suma Fabrikası'nı bağışlamasının Kilis'in geleceği için çok büyük enerji sağlayacağından, Kilis'in eğitim seviyesini yükseklere taşıyacağından hiç şüphem yoktur. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Bey'e, Fuat Bey'e ve Tosyalı Ailesi'ne, Kilis Milletvekillerimize, Merhum Kilis Belediye Başkanımız Av. M. Abdi Bulut'a, il başkanımıza eğitime ve Kilis'e hizmetlerinden ötürü çok teşekkür ediyorum" dedi. Vali Recep Soytürk, "İlimizde ihtiyaç duyulan okul binalarının yapılabilmesi için hem kamu kaynakları hem de özel sektör ve hayırsever vatandaşlardan yoğun bir şekilde istifade edilmeye çalışılmaktadır" diye konuştu.

Vali Soytürk, 2019-2020 döneminde 192 derslikli 9 okulun hizmete açıldığını, toplam 203 derslikli 9 okul ile öğretmen konutlarının da yapımının devam ettiğini sözlerine ekledi.

VALİ RECEP SOYTÜRK: 'KİLİS HUZUR ve GÜVEN ŞEHRİ'

Kilis'e geldiği günden bu yana hızlı bir çalışma temposu sergileyen Vali Recep Soytürk mesai saati gözetmiyor. Vali Soytürk, mesai saatlerinin dışında da Kilis'e hizmet yapabilmek için yoğun çalışıyor, programlarını sürdürüyor. Kilis'in bölgede huzur ve güven veren örnek bir il olduğunu kaydeden Vali Soytürk, halk ziyaretlerine fırsat buldukça devam edeceğini belirtti.

VATANDAŞ ODAKLI HİZMET

Vali Soytürk, "Vatandaşlarımızın sorunlarının çözüldüğünü gördükçe bizler de sorumluluk makamında bulunan insanlar olarak mutlu oluyoruz. Bütün çalışmalarımızı vatandaş odaklı hizmet ekseninde yürütüyoruz. İlin yöneticileri olarak yaptığımız tüm yatırım ve çalışmalarda devletimizin sıcaklığını vatandaşlarımıza mutlaka hissettiriyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasında sadece Valilik değil, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşeni yapması büyük önem arz ediyor. Bundan sonra vatandaşlarımız bize değil, biz vatandaşlarımızın ayağına gideceğiz" dedi.