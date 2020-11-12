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haber: 11.11 indirimlerine dikkat! 'Efsane hile' ortaya çıktı...

Her yıl olduğu gibi bu sene de firmalar 11.11 indirimleri için yarışa girdi. Firmaların tüketici yanıltan, sözde ise çok geçmeden ortaya çıktı. haberine göre; Satıcılar yüzde 2-3 indirim yaptıkları ürünlerde ilk fiyatı yüksek gösterip yüzde 50 indirim yaptığı algısı yaratırken, bazı firmalar ise bırakın indirimi, zam yaptıkları ürünleri dahi ilk fiyat üzerinden indirimli göstererek satış gerçekleştirdi.

PINAR ÇELİK PINAR ÇELİK
Giriş Tarihi: 12.11.2020 09:06 Son Güncelleme: 12.11.2020 09:08 ABONE OL
Son dakika haber: 11.11 indirimlerine dikkat! 'Efsane hile' ortaya çıktı...

haberi: 11.11 olarak bilinen ve dünyada dev indirimlerin yapıldığı Bekarlar Günü Türkiye'de yine önce bindirim sonra indirim yarışına sahne oldu. Ay başından beri gerek SMS, gerek mail gerekse TV reklamlarıyla alışverişe davet edilen tüketici ise, fırsatçı satıcının kurbanı olmaktan kurtulamadı.

SABAH TEK TEK İNCELEDİ

Bu mağduriyeti gözler önüne sermek için 8.11 2020 Pazar günü yaygın e-ticaret sitelerinden fiyatlarını aldığımız ürünlere, 11.11 günü yeniden baktık.

Son dakika haber: 11.11 indirimlerine dikkat! 'Efsane hile' ortaya çıktı...

Bazı satıcılar yüzde 2-3 indirim yaptıkları ürünlerde ilk fiyatı yüksek gösterip yüzde 50 indirim yaptığı algısı yaratırken, bazı firmalar ise bırakın indirimi, zam yaptıkları ürünleri dahi ilk fiyat üzerinden indirimli göstererek satış yaptı. Örneğin bir döküm tava pazar günü sitelerde 119.90 liraya satışa sunulurken dün ürünün sitelerdeki satış fiyatı 109 liraydı

Son dakika haber: 11.11 indirimlerine dikkat! 'Efsane hile' ortaya çıktı...

Yani yüzde 9'luk bir indirim söz konusu. Ancak sitede satıcı firma ürünü 198 liradan gösterip yüzde 44'lük bir indirim algısı yaratmış. Yine pazar günü 414 liradan satışa sunulan bir Türk kahvesi makinesi 11.11'de aynı sitede 446 liradan satışa sunulmuş. Normalde bu üründe indirim değil zam var ancak ilk fiyat olarak rakam 667 lira gösterildiği için sanki firma yüzde 30'u aşan bir indirim yapmış gibi bir yanıltma yapılmış.

Son dakika haber: 11.11 indirimlerine dikkat! 'Efsane hile' ortaya çıktı...

Benzer şekilde bir erkek parfümü pazar günü 399 TL'den sitede satıştayken 11.11'de 764 liradan 379.05 liraya düşmüş gibi gösterilmiş. Sitedeki ilgili satıcı fiyatın üzerine de yüzde 50 indirim etiketi koymuş. Halbuki gerçekte yapılan indirim oranı sadece yüzde 5.

Son dakika haber: 11.11 indirimlerine dikkat! 'Efsane hile' ortaya çıktı...

İndirim kampanyası düzenleyen e-ticaret platformlarına girip uzun zamandır takip ettiği ürünün fiyatının ne olduğunu merak eden tüketiciler rakamların önce yükseltilip kampanya kapsamında indirildiğini görünce tepki gösterdi.

Son dakika haber: 11.11 indirimlerine dikkat! 'Efsane hile' ortaya çıktı...

11.11 indirim kampanyası nedeniyle yaptığını belirten tüketici Aynur Sağlam, "Spor bir ayakkabı alacaktım. Kasım başında ayakkabı yaklaşık 600 liraydı. 11.11 tarihinde aynı ürüne girip baktığımda indirimli rakamın 770 lira olduğunu gördüm. Satıcı da üzerine yüzde 22 indirimli ibaresi koymuştu. Resmen bizi kandırıyorlar" diye veryansın etti.

Son dakika haber: 11.11 indirimlerine dikkat! 'Efsane hile' ortaya çıktı...

ÖNCESİNDE FİYAT ARAŞTIRMASI YAPIN

E-Ticaret sitesi yetkilileri satıcının belirlediği fiyata sitenin müdahale edemediğini belirtiyor. Ancak önümüzde Muhteşem Cuma ve Siber Pazartesi gibi iki indirim kampanyası daha var

Son dakika haber: 11.11 indirimlerine dikkat! 'Efsane hile' ortaya çıktı...

Dolayısıyla tüketici dernekleri vatandaşı uyarıyor: "İhtiyaç fazlası hiçbir alışverişi yapmayın. Alacağınız ürünün indirim öncesi fiyatını araştırın, bir kenara not alın. Satıcı firmalarla ilgili gerekli araştırmaları yapın. Ürünle ve fiyatla ilgili yorumları okuyup karar verin."

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Son dakika haber: 11.11 indirimlerine dikkat! 'Efsane hile' ortaya çıktı...
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