Son dakika haber: 11.11 indirimlerine dikkat! 'Efsane hile' ortaya çıktı...

Yani yüzde 9'luk bir indirim söz konusu. Ancak sitede satıcı firma ürünü 198 liradan gösterip yüzde 44'lük bir indirim algısı yaratmış. Yine pazar günü 414 liradan satışa sunulan bir Türk kahvesi makinesi 11.11'de aynı sitede 446 liradan satışa sunulmuş. Normalde bu üründe indirim değil zam var ancak ilk fiyat olarak rakam 667 lira gösterildiği için sanki firma yüzde 30'u aşan bir indirim yapmış gibi bir yanıltma yapılmış.