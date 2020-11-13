Son dakika haberi: KYK borcu yapılandırma faizler silinecek mi? KYK borç yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor?

KYK borçlarında faizlerin silinip silinmeyeceği de merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Bilindiği gibi KYK borç faizlerinde %1.40 oranında gecikme uygulanıyordu. Şimdi vergi affı ile birlikte KYK borçlarının faizlerinin de silinebileceği iddia ediliyordu. Eğer ilk taksit gününe kadar borcunuzu peşin öderseniz KYK işlenmiş kredi faizi silinecek. KYK borç yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde KYK borç yapılandırması hakkında tüm detayları bulabilirsiniz.
KYK borçları da tıpkı vergi yapılandırması gibi 18 taksitte ödenecek. Gelen bilgilere göre KYK kredi ve borç yapıladırması ilk taksidinin Ocak 2021'de ödenmesi bekleniyor. Borçlar iki ayda bir ödenecek.
18 TAKSİTE KADAR ÇIKABİLECEK
Ödemeler ikişer aylık aralıklarla 18 taksitle yapılabilecek.
Borçlarını ilk taksit süresi içinde peşin ödeyenler, gecikme faizinden tümüyle kurtulacak.
Borçlarını taksitle ödemek isteyenler 6, 9, 12 ya da 18 taksiti tercih edebilecek.
Vatandaşın ödemediği vergi borçları, emlak, motorlu taşıtlar vergileri, gençlerin öğrenim kredileri, trafik cezaları, seçim, nüfus, askerlik para cezaları, otoyol geçiş cezaları, Gümrük Bakanlığınca takip edilen gümrük vergileri ve para cezaları, Sosyal Güvenlik Kurumunca takip edilen sigorta primleri, çeşitli kanunlara dayalı uygulanan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları, il özel idarelerinin, asli ve fer'i amme alacakları, belediyelerin vergi, emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi alacakları yeniden yapılandırma kapsamında olacak. TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidatları da yapılandırma kapsamında olacak.
SGK BORÇLARI İLK TAKSİT ÖDEMESİ 2021'DE
Yapılandırma 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçları kapsayacak.
Yararlanmak isteyenler başvurularını yıl sonuna kadar yapabilecek.
Son dakika düzenlemesine göre vergi borçları ile il özel idarelerine, belediyelere olan borçların ilk taksiti 2021'in Ocak ayında, SGK'ya olan borçların ilk taksiti de 2021 Şubat ayında ödenecek.