Son dakika haberi: KYK borcu yapılandırma faizler silinecek mi? KYK borç yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor?

KYK borçlarında faizlerin silinip silinmeyeceği de merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Bilindiği gibi KYK borç faizlerinde %1.40 oranında gecikme uygulanıyordu. Şimdi vergi affı ile birlikte KYK borçlarının faizlerinin de silinebileceği iddia ediliyordu. Eğer ilk taksit gününe kadar borcunuzu peşin öderseniz KYK işlenmiş kredi faizi silinecek. KYK borç yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde KYK borç yapılandırması hakkında tüm detayları bulabilirsiniz.

SON DAKİKA HABERİ: KYK FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ? KYK BORÇ YAPILANDIRMA GERİ ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

KYK borçları da tıpkı vergi yapılandırması gibi 18 taksitte ödenecek. Gelen bilgilere göre KYK kredi ve borç yapıladırması ilk taksidinin Ocak 2021'de ödenmesi bekleniyor. Borçlar iki ayda bir ödenecek.