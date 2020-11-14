E-Devlet üzerinden abonelik iptal başvurularına dikkat

Bilindiği üzere elektronik haberleşmede abonelik iptal başvurularının e-Devlet üzerinden yapılabilmesine olanak sağlayan abonelik iptal başvurusu hizmetinin geçen ay başladığını belirten Altay, "Tüketicilerin pek çok güçlükle gerçekleştirmek istediği abonelik iptali artık kolaylıkla sağlanabilecek. Bundan böyle sabit veya mobil telefon hattı, internet hizmeti, kablo TV ve dijital Tv hizmetlerinin iptal başvurusu, bayiye gitmeden, yazılı dilekçe veya faks göndermeden e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Abonelik iptali için öncelikle aboneliklerin kontrol edilmesi, sonrasında kişisel bilgiler doğrulanarak, feshetmek istenilen aboneliğin seçilmesi gerekiyor. Abonelik seçildikten sonra iptal başvuru nedeninin yazılması da gerekiyor. Buraya kadar her şey normal gibi görünse de asıl önemli olan konu, başvuru iptali nedenidir.