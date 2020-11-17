Huawei akıllı telefon markası Honor'u satıyor

Çinli telekomunikasyon ekipmanları devi Huawei Technologies, akıllı telefon markası Honor'u 30'dan fazla aracı ve bayii tarafından oluşturulan konsorsiyuma satıyor.

Alıcılar arasında Suning.com ve Shenzhen eyalet yönetiminin sahip olduğu yatırım şirketleri de var. Satış kararı, ABD'nin ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle Huawei'ye parça tedarikine getirdiği sınırlamalar nedeniyle alındı.

Yapılacak satış sonrasında Huawei'nin Honor'da hissesi kalmayacak. Güneydogu Asya ve Avrupa pazarlarına satış yapan Honor, yılda 70 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştiriyor.

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