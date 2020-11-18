(KÇÖ) Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği bitti mi, ne zamana kadar devam edecek?

26 Mart 2020 tarihinde başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması ile ilgili araştırmalar sürmeye devam ediyor. Konu ile ilgili resmi açıklamalar gelirken Cumhurbaşkanı kararı ise Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu bağlamda; ödenekten yararlanmak isteyenler için kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği bitti mi, ne zamana kadar devam edecek?
17 KASIM TARİHİNDEN İTİBAREN UZATILDI!
Koronavirüs (covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 2 ay uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kısa çalışma ödeneği ile ilgili detaylar şu şekilde;
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN FAYDALANANLAR DİKKAT! NE ZAMAN SONA ERECEK?
3.5 Milyondan fazla vatandaşın faydalandığı kısa çalışma ödeneği 17 Kasım tarihinden itibaren yeniden uzatılmıştı. Salgın sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı ile işçi ve işverenler ekonomik anlamda bu ödeneklerle desteklenmeye devam ediyor…
17 KASIM TARİHİNDEN İTİBAREN UZATILDI!
Koronavirüs (covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 2 ay uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
ÖDEMELER NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?
Buna göre, sosyal koruma kalkanı kapsamında 26 mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalananlar için 2 ay daha uzatıldı. Karara göre, işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Aralık'a kadar yararlanmaya devam edecek.
BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA!
"Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz" diyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" ifadelerini kullandı.