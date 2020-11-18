(KÇÖ) Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği bitti mi, ne zamana kadar devam edecek?

26 Mart 2020 tarihinde başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması ile ilgili araştırmalar sürmeye devam ediyor. Konu ile ilgili resmi açıklamalar gelirken Cumhurbaşkanı kararı ise Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu bağlamda; ödenekten yararlanmak isteyenler için kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği bitti mi, ne zamana kadar devam edecek?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

17 KASIM TARİHİNDEN İTİBAREN UZATILDI!

Koronavirüs (covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 2 ay uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kısa çalışma ödeneği ile ilgili detaylar şu şekilde;