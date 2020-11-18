VERGİ YAPILANDIRMA BAŞVURU EKRANI: KYK, SGK, 2020 Vergi borç yapılandırma kanunu başvurusu nasıl yapılır, son başvuru tarihi ne zaman?

Son dakika haberler... Vergi yapılandırma kanunu ile beraber bir süredir binlerce vatandaşın beklediği süreç başladı. İnternet aracılığı ile alınacağı duyurulan başvurular için kişilerin e devlet şifresi veya bu sisteme üye olması gerekecek. Öte yandan vatandaşlar başvuruların ne zamana kadar devam edeceği gibi birçok konuda detayları merak ediyor. Bu kapsamda yeni düzenlemenin detayları Resmi gazete ile duyurulmuştu. Peki, Vergi borcu yapılandırma başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? Borç yapılandırma başvuruları ne zamana kadar alınacak? İşte Vergi Borcu yapılandırma başvuru ekranı ve son dakika haberinin detayları…
VERGİ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURULARI BAŞLADI MI, RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI MI?
Bir süredir Meclis'te mesai harcanan Borç yapılandırma kanunu kapsamında beklenen gün geldi. KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ile Hazine alacakları gibi birçok borcu kapsayan bu yasayla beraber vatandaşlar kolaylıkla var olan bu borçlarının ödemelerini sağlayabilecek…
VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
7256 sayılı kanun kapsamında borçlarında yapılandırma sürecine girebilecek olan vatandaşlar, bu işlemler için internet vergi dairesini kullanacak. Buraya giriş yapabilmek için üye olma ya da E-Devlet şifresini kullanma hakkına sahip olan vatandaşlar, karşılarına çıkacak olan ekrandan işlemlerini gerçekleştirecek.
BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Ekranda da yer alan sol menüdeki ödeme ve borç işlemleri ekranına giriş yapılması gerekecek. Burada 7256 sayılı kanun kapsamında ödeme işlemleri menüsüne giriş yapacak olan vatandaşlar, başvurularım ekranına tıklayarak ödeme planlarını seçtikten sonra işlemlerini gerçekleştirebilecek.
500 milyar liralık borcun yapılandırılacağı milyonlarca kişi tarafından beklenen vergi ve prim yapılandırması resmen yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren internet üzerinden ya da vergi dairelerine gidilerek borçlar yapılandırılacak. Vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak. Borçların 18 taksitle ödenmesinin önünü açan düzenleme resmen devreye girdi.
HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?
Vergi yapılandırması, gelir, kurumlar, katma değer vergisi, özel tüketim, motorlu taşıtlar, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini de kapsayacak. Faiz ödeme şartlarına göre yapılandırmaya eklenecek. Öğrenim kredisi borçları, kamunun kira alacakları ile TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları da yapılandırılabilecek. Böylece esnaf üye olduğu odalara borçlarını kolaylıkla ödeyebilecek.
Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırma kapsamında olacak. Düzenlemeyle, 500 milyar liralık bir kamu alacağı yapılandırılmış olacak. 18 taksitte ödenecek olan yapılandırma 36 aya süreye yayılacak. Ödemeler 2 ayda bir gerçekleştirilecek.
İSTİHDAM DÜZENLEMELERİ
Yasa, borç yapılandırmanın yanı sıra istihdama yönelik de önemli düzenlemeleri içinde barındırıyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı kararıyla, işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023'e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.
1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde işten çıkarılanlar ile kayıt dışı çalışanları, iş yerlerinde fiilen yeniden çalıştıran ve buna ek ilave istihdam sağlayan işverene nakti ücret desteği verilecek.
KONAKLAMA VERGİSİ ERTELENDİ
Varlık barışı ile yurt dışından getirilecek altın ve dövizden vergi alınmayacak. Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2022'ye ertelendi. Salgın nedeniyle cezaevlerindeki hükümlülere uygulanan izin sürelerinin uzatma sayısı ise 3'ten 7'ye çıkarıldı.
BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılması kapsamında son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020, ilk taksit son ödeme süresinin ise 1 Mart 2021 olacağını açıkladı.
Bakan Selçuk, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında' yazılı açıklama yaptı. Selçuk sigorta primlerinin, genel sağlık sigortası priminin, işsizlik sigortası priminin, idari para cezalarının, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacaklarının, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakların ve Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacakların yapılandırma kapsamında olduğunu anımsattı. Bakan Selçuk, yeniden yapılandırma kapsamında SGK'ya ilişkin prim borçları için son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020, ilk taksit son ödeme süresinin ise 1 Mart 2021 olacağını bildirdi. Yapılandırma düzenlemesinin vatandaşlara önemli avantajlar sağlayacağının altını çizen Bakan Selçuk, yapılandırma kapsamında borçların faizlerinin silineceğini ve faiz yerine borçların, Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncelleneceğini belirtti.
'BAĞ-KUR SİGORTALILARININ BORÇLARINI DONDURUYORUZ'
Bakan Selçuk, Bağ-Kur sigortalılarının 31 Ekim 2020 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetlerini yapılandırma kapsamında ödememeleri halinde, söz konusu sürelerin dondurularak, prim borçlarının silineceğini kaydetti. Selçuk, ayrıca Bağ-Kur sigortalılarının talep etmeleri halinde daha önceki düzenlemelerle dondurulmuş hizmet sürelerine ait primlerini Yİ-ÜFE ile güncellenmiş tutar üzerinden 1 Mart 2021 tarihine kadar ödeyerek, hizmetlerini canlandırma imkanı bulunduğunu ifade etti.
'BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK'
Bakan Selçuk, işverenlerin başvurularını e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden yapabilecekleri gibi, elden ya da posta yoluyla bağlı bulundukları SGK il müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine de yapabileceklerini bildirdi. Başta Bağ-Kur sigortalıları olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların yapılandırma müracaatlarını e-devlet üzerinden alabileceklerini kaydeden Selçuk, bu ve primini kendi ödeyen diğer sigortalıların sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine elden ya da posta yoluyla yapılandırma başvurusunda bulunmalarının da yeterli olacağını ifade etti. Selçuk, ayrıca genel sağlık sigortası borçları için ise başvuru şartı aranmayacağını, tüm borçların otomatik olarak SGK tarafından yapılandırılacağını kaydetti.