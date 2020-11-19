ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ- 19 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

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HAREKETLİLİĞİ- 19 Kasım Bugün , yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek , kaç TL?

Piyasaların kalbinin attığı ’dan hareketliliği yakından takip ediliyor. Haftanın dördüncü gününde canlı ve güncel rakamları merak edenler sarı metale olan yoğun ilgiyi sürdürüyor. Yaz ayının bitişiyle düğün mevsimi de geride kalırken gram altının 500 TL’nin altına düşmesi sorgulamaları da ağırlıklı olarak yatırım eksenli olarak gerçekleştiriyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıları yakından ilgilendiren ? 19 Kasım Bugün , yarım, tam, cumhuriyet, gram ve fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 19.11.2020 07:35 Son Güncelleme: 19.11.2020 07:36 ABONE OL
Son dakika haberi: Altın fiyatları ne kadar? 19 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın dördüncü gününde küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde gelişmeleri yer alıyor. Son yıllarda rekor seviyede seyreden altının gram fiyatının 500 TL'nin altına düşmesi piyasaları olumlu yönde etkiledi. Dolardaki ani yükseliş ve düşüş ivmesi sebebiyle yatırımını sarı metal üzerinden yapmak isteyenler 'da canlı ve güncel rakamları merak ediyor. Buna göre; ? 19 Kasım Bugün , yarım, tam, cumhuriyet, gram ve fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika canlı ve güncel rakamlar

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 19 KASIM BUGÜN 22 AYAR BİLEZİK, YARIM, TAM, CUMHURİYET, GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

hareketliliği, Kapalıçarşı'nın açılmasıyla birlikte canlı ve güncel rakamlarla yakından takip edilecek. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arayanların sayısı epey arttı. Haberimizde, Kapalıçarşı canlı ve güncel rakamlar ile 19 Kasım altın fiyatları son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz.

Son dakika haberi: Altın fiyatları ne kadar? 19 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 421,95

SATIŞ: 438,27

CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.104,90

SATIŞ: 3.125,60

CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.091,00

SATIŞ: 3.137,00

CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika haberi: Altın fiyatları ne kadar? 19 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.980,69

SATIŞ: 3.039,55

CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.511,80

SATIŞ: 1.533,70

CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 756,10

SATIŞ: 768,20

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATIİÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 464,39

SATIŞ: 464,49

CANLI GRAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika haberi: Altın fiyatları ne kadar? 19 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

"ALTIN FİYATLARINDA KISA VADEDE OYNAKLIK SÜREBİLİR"

A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal yanıtlarken altın yatırımcısı için önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altın kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden uzman isim, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" açıklamasını yaptı.

Aşı haberiyle hisse senedi piyasalarında bir ralli görüldüğünü ancak altın fiyatlarında ciddi bir düşüş gözlemlendiğini bildiren Bal, "Salgın kaynaklı gelişmeleri ve koronavirüs aşı haber akışını yakından takip edeceğiz. Koronavirüs endişelerinin artış kaydetmesiyle piyasalarda risk iştahının baskılanmasının kısa vadede altına olan ilgiyi beraberinde getirebileceğini belirten uzman isim, "Ama aşı kaynaklı olumlu gelişmeler kısa vadede için baskı unsuru oluşturuyor ve burada yukarı yönlü hareketleri sınırladığını görebiliriz" dedi.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ- 19 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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