ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ- 19 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın dördüncü gününde küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yer alıyor. Son yıllarda rekor seviyede seyreden altının gram fiyatının 500 TL'nin altına düşmesi piyasaları olumlu yönde etkiledi. Dolardaki ani yükseliş ve düşüş ivmesi sebebiyle yatırımını sarı metal üzerinden yapmak isteyenler Kapalıçarşı'da canlı ve güncel rakamları merak ediyor. Buna göre; Altın fiyatları ne kadar? 19 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika canlı ve güncel rakamlar
Altın fiyatları son dakika hareketliliği, Kapalıçarşı'nın açılmasıyla birlikte canlı ve güncel rakamlarla yakından takip edilecek. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arayanların sayısı epey arttı. Haberimizde, Kapalıçarşı canlı ve güncel rakamlar ile 19 Kasım altın fiyatları son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz.
ALIŞ: 421,95
SATIŞ: 438,27
CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 3.104,90
SATIŞ: 3.125,60
CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 3.091,00
SATIŞ: 3.137,00
ALIŞ: 2.980,69
SATIŞ: 3.039,55
CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!
ALIŞ: 1.511,80
SATIŞ: 1.533,70
CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 756,10
SATIŞ: 768,20
CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATIİÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 464,39
SATIŞ: 464,49
CANLI GRAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal yanıtlarken altın yatırımcısı için önemli değerlendirmelerde bulundu.
Altın kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden uzman isim, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" açıklamasını yaptı.
Aşı haberiyle hisse senedi piyasalarında bir ralli görüldüğünü ancak altın fiyatlarında ciddi bir düşüş gözlemlendiğini bildiren Bal, "Salgın kaynaklı gelişmeleri ve koronavirüs aşı haber akışını yakından takip edeceğiz. Koronavirüs endişelerinin artış kaydetmesiyle piyasalarda risk iştahının baskılanmasının kısa vadede altına olan ilgiyi beraberinde getirebileceğini belirten uzman isim, "Ama aşı kaynaklı olumlu gelişmeler kısa vadede altın fiyatları için baskı unsuru oluşturuyor ve burada yukarı yönlü hareketleri sınırladığını görebiliriz" dedi.