Borç yapılandırma başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar hafta başından bu yana konuyla alakalı son dakika detaylarını araştırmaya devam ediyor. KYK, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, SGK primleri gibi borçların 18 taksite kadar yapılandırmasını kapsayan bu düzenlemeye ilgi yoğunluğu yaşanırken öte yandan başvuruların yıl sonuna kadar alınmaya devam edeceği bildirilmişti. Peki, Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Borç yapılandırma başvuru ekranı ve vergi affı son dakika detayları…

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? BORÇ YAPILANDIRMA KANUNU HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Öğrenim kredisi, prim, emlak, taşıtlar vergisi, trafik cezası gibi birçok kalemde bulunan 4 milyon vatandaşın beklediği yapılandırma fırsatı başladı. Milyonların bir süredir beklediği borç yapılandırma kanunu için başvuruların internet aracılığı ile alındığı biliniyor. Öte yandan bu düzenlemeyle beraber borcunu peşin ödeyen vatandaşların gecikme faizi ile enflasyon farkının yüzde 90'nının silineceği ifade edildi…