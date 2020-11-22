Kanuni’de matkap dönmeye başlıyor

Gemicilik hizmetlerinin yanı sıra sondaj platformu ve teknik hizmetleri de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen ilk Türk sondaj gemisi olan Kanuni, 31 Ocak'ta TPAO'nun envanterine katılmıştı. İngiltere'nin Port Talbot Limanı'ndaki hazırlıklarını 22 Şubat'ta tamamlayarak yola çıkan gemi, yaklaşık 1 ay süren yolculuğun ardından 17 Mart'ta Türkiye'ye varmıştı. Modernizasyonu ve bakım çalışmaları tamamlanan Kanuni, Mersin'in Taşucu Limanı'ndan 13 Ekim'de ayrıldı. Ortalama 8 mil hızla 19 Ekim'de İstanbul Boğazı'ndan geçerek Haydarpaşa Limanı'na gelen Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi 14 Kasım'da Filyos'a ulaştı. Kanuni sondaj gemisi, toplam 11 bin 400 metre derinlikte 3 bin metre sondaj açabiliyor.Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 29 Kasım'a kadar sürecek yeni Navtex ilan edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede de, geminin yeni Navtex ile birlikte, 2 bin 806 kilometre ilave veri daha toplayacağı açıklandı. Gemi bugüne kadar söz konusu sahada 8 bin 149 kilometre sismik veri topladı. 10 Ağustos'ta, "Demre 2B Sismik Veri Toplama Projesi" kapsamında sismik arama ve araştırma faaliyetlerine başlamıştı.