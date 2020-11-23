Karadeniz'de hamsi balıkçıların güldürdü: Fiyatlar vatandaşı sevindirecek

Karadeniz'de palamut bolluğunun ardından deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle tezgahlarda yaşanan hamsi bolluğu, Trabzon'daki balıkçılar ve vatandaşın yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Trabzon'da denize açılan balıkçılar, bol miktarda hamsi avlamaya devam ediyor.

"Vira bismillah" diyerek 1 Eylül'de denize açılan ve bol miktarda palamut avlayan balıkçıların yeni umudu hamsi oldu. Karadeniz Bölgesi'nde deniz mahsulleri arasında en çok tüketilen ve kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan hamsi, havaların soğumaya başlamasıyla palamuttan sonra tezgahlarda yerini aldı.

Palamutta verimli bir sezonu geride bırakan balıkçılar, aynı verimi hamside de almayı temenni ediyor. Karadeniz'de ağlara takılan bol miktarda hamsi, hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzünü güldürüyor.

Kent merkezinde bulunan balık pazarındaki tezgahlarda hamsi, şu anda 10-15 lira arasındaki fiyatlarda satışa sunuluyor.

"KARADENİZ'İN ELMASI, TÜRKİYE'NİN ELMASI HAMSİDİR"

Balıkçılık yapan Cem Yazıcı, AA muhabirine, şu anda yerli hamsinin tezgahlarda yerini aldığını ve kilogramının ortalama 10 liradan satıldığını belirterek, "Palamut sezonu bitti. Verimli bir sezon oldu ve iyi palamut sattık. Şu anda tezgahlarda ince hamsi var. Havaların biraz daha soğuması lazım. O zaman hamsi daha da irileşir. Hamsi derindeydi, havalar soğuyunca su yüzene çıkar, irileşir." dedi.

Balıkçı Mehmet Can Örsaloğlu da satışlardan memnun olduklarını ancak hamsinin biraz daha büyümesini, irileşmesini beklediklerini söyledi.

Vatandaşın da hamsi fiyatlarından memnun olduğunu dile getiren Örsaloğlu, "Hamsi çıktı, hayat durdu. Karadeniz'in elması, Türkiye'nin elması hamsidir. Şu anda hamsi bol, memnunuz. İnşallah daha da verimli olur. Havaların soğuması lazım. Hamsi, vitamin bakımından çok önemli bir besin maddesi. Tüm balıklar da hamsiyle besleniyor. Vatandaş da memnun, biz de memnunuz. Şu anda sadece iriliğinden dert yanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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