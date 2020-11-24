2020 BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURU EKRANI | KYK, SGK, MTV, Vergi borcu yapılandırma başvurusu e-Devlet üzerinden nasıl yapılır, Vergi affı ile faizler silindi mi?

Milyonlarca vatandaşın beklediği vergi yapılandırma kanununun başvuru sürecinin de başlamasıyla beraber vatandaşlar konuya ilişkin detaylar araştırma konusu haline geliyor. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ile Hazine alacaklarının kapsandığı düzenlemede vatandaşlar borçlarını 18 aya kadar böldürme ve 36 aya kadar ödeme imkanı yakalıyor. Peki, Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? KDV, MTV, ÖTV, KYK ve vergi borç yapılandırma başvuruları ne zamana kadar devam edecek? İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler…

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? BORÇ YAPILANDIRMA KANUNU HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Milyonların bir süredir beklediği borç yapılandırma kanunu için başvuruların internet aracılığı ile alındığı biliniyor. Öte yandan bu düzenlemeyle beraber borcunu peşin ödeyen vatandaşların gecikme faizi ile enflasyon farkının yüzde 90'nının silineceği ifade edildi. Öğrenim kredisi, prim, emlak, taşıtlar vergisi, trafik cezası gibi birçok kalemde bulunan 4 milyon vatandaşın beklediği yapılandırma başvuruları devam ediyor…