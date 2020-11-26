E Devlet ile vergi yapılandırma başvuru ekranı: MTV, KYK, SGK vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?

Borç yapılandırma başvuruları araştırılan önemli konular arasında yerini alıyor. Vergi yapılandırma başvuruları başlamış olup vatandaşlar vergi dairelerine gitmek yerine elektronik ortamda online olarak işlemlerini yapabilecekler. Hal böyle olunca; vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır sorusunun yanıtı ile detayları araştırılır hale geldi. Peki, MTV, KYK, SGK vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? E Devlet ile vergi yapılandırma başvuru ekranı
Vergi yapılandırma başvuruları sürüyor. Vatandaşlar elektronik ortamda işlemlerini halledebilecekler. Öte yandan bu düzenleme ile birlikte borcunu peşin ödeyen vatandaşların gecikme faizi ile enflasyon farkının yüzde 90'ının silineceği de ifade edildi. İşte vergi borcu yapılandırma ve detayları…
7256, KYK, SGK borç yapılandırma başvuru ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. Vergi yapılandırma başvuruları başladı. Vatandaşların 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Mükellefler, vergi dairelerine gitmek yerine online olarak İnteraktif Vergi Dairesi'nden (www.ivd.gib.gov.tr) işlemlerini yapabiliyorlar.
VERGİ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
mükelleflerin başvuru imkanlarını genişletti. Bu kapsamda, mükellefler, vergi dairelerine gitmek yerine İnteraktif Vergi Dairesi'nden (www.ivd.gib.gov.tr) başvuru yapabilecek. Vatandaşların 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.
Vatandaşlar, ev ya da ofislerinden, bilgisayar veya akıllı cep telefonları üzerinden vergi işlemlerini 7 gün 24 saat online gerçekleştirebilecek. Yapılandırma düzenlemesi, 31 Ağustos 2020'den önceki dönemlere ait ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşen borçları kapsıyor.
BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Yapılandırılması istenen borçlarla ilgili açılmış bir dava olması halinde ise bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı başvurulması gerekiyor.
İLK TAKSİT OCAK 2021'DE
Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı C. Serkan Kumdakcı, yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için yıl sonuna kadar vakti olduğunu belirterek, "Borç ödemeleri, en fazla 18 eşit takside bölünecek ve taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda işleyen faizler silinecek. Faiz yerine Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanan tutardan da yüzde 90 indirim yapılacak. İlk taksit ödemesi Ocak 2021'de. Sosyal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırılabilecek. Ayrıca, il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırılabilecek." ifadelerini kullandı.
YAPILANDIRMA HANGİ DÖNEM BORÇLARI KAPSIYOR, NE ZAMANA KADAR BAŞVURULACAK?
Yapılandırma 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçları kapsayacak. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık 2020'ye kadar ilgili kuruma başvuruda bulunması gerekiyor.
YAPILANDIRMA LİSTESİNDE HANGİ BORÇLAR YER ALIYOR?
Gelir, kurumlar, KDV, ÖTV, MTV, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileri, ceza ve gecikme faizleri, prim borçları, köprü ve trafik cezaları, öğrenim kredisi borcu, kamunun kira alacakları, TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları ile orman köylülerinin kredileri...
BAĞ-KUR BORCU OLANLAR YARARLANACAK MI?
Bağ-Kur'lulardan 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanlar, borçlarını iki ay içinde ödemezlerse veya yapılandırmazlarsa prim borçları silinecek ancak sigortalılıkları da durdurulacak.
EN FAZLA KAÇ TAKSİT YAPILABİLECEK?
Borçlarını taksitle ödemek isteyenler 6, 9, 12 ya da 18 taksiti tercih edebilecek. Katsayı taksit sayısına göre değişecek. Taksit sayısı arttıkça ödenecek rakamlar da artacak. Belediyelerin borçları ise genel bütçe vergi gelirleri payından kesinti yapılmak suretiyle 120 eşit taksitte tahsil edilecek.
VERGİ BORÇLARINDA GECİKME ZAMLARI, FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?
Son dakika haberi kapsamında alınan bilgiye göre Vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme, bazı cezaların tamamının ya da yüzde 50'sinin silinmesi, peşin ödemelerde yüzde 90 indirim, trafik ve diğer idari para cezaları peşin ödenirse yüzde 25 indirim var.