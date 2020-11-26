E Devlet ile vergi yapılandırma başvuru ekranı: MTV, KYK, SGK vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?

Borç yapılandırma başvuruları araştırılan önemli konular arasında yerini alıyor. Vergi yapılandırma başvuruları başlamış olup vatandaşlar vergi dairelerine gitmek yerine elektronik ortamda online olarak işlemlerini yapabilecekler. Hal böyle olunca; vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır sorusunun yanıtı ile detayları araştırılır hale geldi. Peki, MTV, KYK, SGK vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? E Devlet ile vergi yapılandırma başvuru ekranı

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR? KYK, SGK, MTV…

Vergi yapılandırma başvuruları sürüyor. Vatandaşlar elektronik ortamda işlemlerini halledebilecekler. Öte yandan bu düzenleme ile birlikte borcunu peşin ödeyen vatandaşların gecikme faizi ile enflasyon farkının yüzde 90'ının silineceği de ifade edildi. İşte vergi borcu yapılandırma ve detayları…