Esnaf kargo teslim noktası oldu

Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalarla işleri düşen esnafa, kargo ve kurye firmaları yeni bir iş kapısı yarattı. Geçen yıl yaşanan yoğunluk ve aksaklıklar üzerine yeni teslimat modelleri deneyen sektör market, restoran, bakkal, mağaza gibi mahalle esnafını teslimat noktası yapıp gönderi başına ödeme yapıyor.

Esnaf ise bu modelle ek gelir elde ediyor. Sisteme girecek esnafı ise kargo firmaları belirliyor. Bazen esnafın firmaya başvurusuyla da oluyor. Esnaf başvuru yaptıktan sonra ihtiyaca göre firma yetkilileri tarafından telefonla aranıyor ve ziyaret ediliyor. Esnaflardan dükkânlarda kargoları saklayabilecekleri güvenli alanlarının bulunması, bilinen ve güvenilen bir esnaf olması ve bir akıllı telefona sahip olmaları isteniyor. Uygun görülmesi halinde esnaf sisteme dahil oluyor.







DÜKKÂNDA İŞLERİ DE ARTIRDI

Üsküdar Ferah Mahallesi'nde bakkallık yapan Halil Gündüz de kargo firmalarının kapısını çaldığı esnaflardan biri. Kargo şirketi yetkililerinin yılın ilk yarısında 'teslimat noktamız olur musunuz' teklifiyle geldiklerini dile getiren Gündüz, "İlk başta işin ne olduğunu anlayamadım ama sonra baktım yerimden bile kalkmadan aylık sabit bedel yanında teslim ettiğim paket başına da para kazanıyorum. Zaten pandemi nedeniyle işler çok düştü. Bu şekilde bir kargo şirketinin teslimat noktası olduk. Buraya yakın oturan kişilerin kargoları bize geliyor. Vatandaş kargosunu bizden teslim alıyor. Onlar için kolaylık bizim için ek gelir oluyor" diyor. Kargo için gelen müşteri bakkaldan da alışveriş yaparak mevcut ticarete de katkı sağlıyor.



NOKTA SAYISINI 2 BİNE ÇIKARACAK

Esnaf teslimat noktası uygulamasını yapan firmalardan Yurtiçi Kargo'nun YK Plus Kargo Teslim Noktası modelinde çiçekçi, market, restoran gibi mahalle esnafları kargo teslim noktası oluyor. 55 ilde bine yakın mahalle esnafı ile anlaşan firma, teslim noktası sayısını ise 81 ilde 2 bine çıkarmayı hedefliyor. E-ticaret sitelerinden alışveriş yapan kullanıcıların teslim noktası seçeneğinden de yararlanabileceğini belirten Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, "Kullanıcı teslimat noktası seçimini yaptıktan sonra, en yakın esnafı seçiyor ve kargosu o adrese geliyor. Kargo, geldiğinde müşteriye SMS ile bir bilgilendirme yapılıyor ve 3 gün içerisinde kargonun ilgili teslimat noktasından alınması isteniyor. Müşteri bu süre içinde istediği zaman kargosunu teslim alabiliyor. Bu proje yakında birçok e-ticaret sitesinde yer alacak" bilgisini verdi.







E-TİCARET SİTELERİ DE GİRDİ

Hepsiburada ise teslimat uygulaması Hepsimat uygulamasına AVM'ler ve akaryakıt istasyonlarından sonra bakkal, kırtasiye, çiçekçi, petshop gibi farklı iş kollarındaki esnaflardan oluşan 250 yeni teslimat noktasını ekleyecek. İstanbul'un 23 ilçesinde 30 esnaf ile başlayan uygulamanın kısa zamanda kapsamının genişletilmesi hedefleniyor. Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, "Petrol Ofisi istasyonlarından sonra esnafımızla el ele verdik. Böylece özellikle içinde bulunduğumuz bu zor günlerde esnaflarımızın dükkanlarındaki canlılık artacak. 2020 yılı sonuna kadar Hepsimat ortaklarımızı ve teslimat yapılacak lokasyonların sayısını 650'ye kadar artırmayı planlıyoruz" dedi.Trendyol da bu modeli hayata geçirenlerden. Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, "Yeni modelimizle müşterilerimize paketlerini istedikleri saatte, istedikleri yerden teslim alma esnekliği sunuyoruz. Pandemide zor bir dönem geçiren mahalle esnafına da yeni bir kazanç yaratıyoruz. 81 ilde 2 bin 500'e yakın teslimat noktasına ulaştık. Yıl sonunda bu sayıyı 5 bine çıkaracağız" diye konuştu.



EV HANIMLARI DA DAHİL OLACAK

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) Başkanı Aslan Kut, ev hanımlarını da sisteme dahil etmek için BTK ile görüştüklerini vurguladı. Aslan Kut, "Evde kimse olmadığı için teslim edilemeyen kurye ya da kargolar ev hanımlarına verilecek. Hem ev hanımı kazanacak hem de gönderi daha sağlıklı yapılacak" dedi. Yeni teslimat noktaları yaratmak için AVM'lerle de görüşmeler yaptıklarını ifade eden Başkan Kut, "Zincir mağazaların şubeleri de teslimat noktası olabilir" diye konuştu.



SÜREÇ NASIL İŞLİYOR

Ürün, dağıtıcı ekip tarafından esnafın dükkânına teslim ediliyor.

Paketi kontrol eden esnaf, karşılığında irsaliyeyi teslim alıyor ve sisteme kargonun teslim edildiğine dair giriş yapıyor. Teslimatı yaparken tüketicinin vereceği kodu sisteme giriyor.

Kimlik doğrulamasını yaptıktan sonra paketi sahibine teslim ediyor. Bu işlem için müşteriden de sisteme girmek isteyen esnaftan da bir ücret talep edilmiyor.