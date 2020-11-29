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HAREKETLİLİĞİ : 29 Kasım 2020 bugün Tam, yarım, cumhuriyet, , gram ve fiyatları ne kadar oldu?

Piyasaların nabzının attığı ’da hareketliliği yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamlara bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Özellikle gram altının haftaya düşey yönde başlamasının ardından fiyatının 449 lira civarında işlem görmesi piyasaları hareketlendirdi. Coronavirüs salgınından direk etkilenen ? 29 Kasım bugün , tam, yarım, cumhuriyet, gram ve fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 29.11.2020 10:53 Son Güncelleme: 29.11.2020 10:54 ABONE OL
ALTIN FİYATLARI HAREKETLİLİĞİ SON DAKİKA: 29 Kasım 2020 bugün Tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın son gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşların bir numaralı gündemi oluyor. Dolar kurundaki ani iniş ve yükseliş sebebiyle yatırımını sarı metal üzerinde değerlendirmek isteyen vatandaşlar canlı ve güncel rakamları merak ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen bilgilerle canlı ve güncel rakamlara bakılmadan kuyumcuların yolu tutulmuyor. Ağustos ayında zirveyi gören gram altının fiyatının 500 TL'nin altında olması piyasaları hareketlendirdi. Peki Altın fiyatları ne kadar? 29 Kasım bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar son dakika…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Piyasaların kapalı olduğu hafta sonu da altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor.. Son yıllarda revaçta olan yatırım aracı ile ilgili canlı ve güncel rakamları merak eden vatandaşlar altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Haberimizden, 29 Kasım 2020 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisine ulaşabilirsiniz.

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.010,50

SATIŞ: 3.048,60

CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.465,80

SATIŞ: 1.492,60

CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.995,00

SATIŞ: 3.040,00

CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.963,00

SATIŞ: 3.021,52

CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 408,1600

SATIŞ: 423,9400

CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ:732,900

SATIŞ: 742,600

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATIİÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 449,044

SATIŞ: 449,547

CANLI GRAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

"ALTIN FİYATLARINDA KISA VADEDE OYNAKLIK SÜREBİLİR"

A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal yanıtlarken altın yatırımcısı için önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altın kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden uzman isim, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" açıklamasını yaptı.

"ALTINDA AŞAĞI YÖNLÜ BİR HAREKET BEKLEMEK DAHA DOĞRU"

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A Para'da yayına katılarak, altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Erbaş, destek paketlerinin altın için yukarı yönlü tepkiler yaratabileceğini ifade ederek, "Ancak altında aşağı yönlü bir hareket beklemek daha doğru. Altının onsunda 2075 zirvesinin uzun bir süre zirve olarak alma ihtimali yüksek" dedi.

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ALTIN FİYATLARI HAREKETLİLİĞİ SON DAKİKA: 29 Kasım 2020 bugün Tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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