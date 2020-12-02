Araç sahiplerini yakından ilgilendiren haber! Hakem heyeti ekspertize acımadı! 9 bin TL ceza kesildi

SON DAKİKA! 10 BİN TL İSTENDİ



Tüketici, uyuşmazlık konusu olan "Ayıplı Hizmet/Hizmet Standardına veya Teknik Düzenlenmesine Aykırı Olarak İfa Edilmesi" gerekçesiyle aracın değer kaybı ve onarım masraflarının iadesini talep etmek için 10 bin lira bedel istemiyle Kayseri İl Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

Ekspertiz firması savunmasında, kendilerine ekspertiz hizmeti için gelen tüketicinin şikayetinin aracın dış muayenesiyle ilgili olduğunu ileri sürdü.