Kira artış oranı belli oldu! TEFE TÜFE TÜİK Aralık ayı 2020 kira artış oranı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranlarının ardından Aralık ayı kira artış oranı belli oluyor. Aralık ayı itibarı ile kira sözleşmesi yenileyecek olan vatandaşlar kira zammı araştırmalarına hız kazandırdı. Kira artış oranları konut, iş yeri gibi alanları kiraya verenlerin, uygulayacağı en yüksek zam oranını belirliyor. Kasım ayı 2020 enflasyon rakamlarının açıklanması ile beraber kira zammı miktarı da netlik kazandı. Peki Aralık ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kasım 2020 TEFE TÜFE enflasyon verilerine göre Aralık ayı kira artış oranı
Aralık ayı kira artış oranı son günlerde epey araştırılıyor. TÜİK Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından Aralık ayı kira artış oranı belli oldu. Aralık ayı kira artış oranı %12,04 artış gerçekleştiği biliniyor…
Kira artış oranları her ay TÜİK tarafından enflasyonun açıklanması ile belli oluyor. Aralık ayı kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Aralık Çarşamba günü açıklandı.
Kira artış oranı 3 Aralık 2020 Perşembe günü saat TÜİK tarafından açıklandı.
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,04 artış gerçekleşti.
Aralık ayı kira artış oranı %12,04 artış gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.
Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti.
Konut Kirası: 1.000 Lira
TÜİK TEFE TÜFE Eylül 2020 Kira Artış Oranı: % 11,27
Eylül Ayı Kira Zammı Tutarı: 112,70
Eylül Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.112,70 TL
Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının Eylül ayında ödeyeceği kira zammı 112,70 lira olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.112,70 TL lira olarak gerçekleşmektedir.