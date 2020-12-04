Kira artış oranı belli oldu! TEFE TÜFE TÜİK Aralık ayı 2020 kira artış oranı ne kadar?

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU? KASIM 2020 TEFE TÜFE ENFLASYON VERİLERİNE GÖRE ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI

Kira artış oranları her ay TÜİK tarafından enflasyonun açıklanması ile belli oluyor. Aralık ayı kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Aralık Çarşamba günü açıklandı.

Kira artış oranı 3 Aralık 2020 Perşembe günü saat TÜİK tarafından açıklandı.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,04 artış gerçekleşti.

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Aralık ayı kira artış oranı %12,04 artış gerçekleşti.

KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti.