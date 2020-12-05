Son dakika: Ünlü iş adamına büyük şok! Hayali şirketle küresel vurgun

Son dakika haberi... İzmir iş dünyasının önde gelen gruplarından Mazhar Zorlu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zorlu, geçen yıl kasım ayında ticari ilişkiler nedeniyle Fas'a gitti. Seyahatini tamamladıktan birkaç ay sonra şirkete Kuveyt'te bulunan Zone Industrielle Attasnia isimli bir şirketten mail geldi.

OLMAYAN ŞİRKETİN PATRONU

Mailde, Zorlu'nun yönetim kurulu başkanı olduğu iddia edilen Fas'ta faaliyet gösteren Abu Soosha Financal isimli şirketten 42 milyon Euro'luk (yaklaşık 400 milyon) yatırım için teklif gelmiş ve uluslararası yasal sürecin işlemesi ve fizibilitenin tamamlanması için kaparo istendiği yazıyordu. Mailin ekinde Kemal Zorlu'ya ait orjinal pasaport görüntüsünün bulunduğu evraklar vardı.

Kemal Zorlu'nun şirket ile irtibatını doğrulamak için gönderilen mail ardından iş adamı böyle bir şirketle bağının usulsüz şekilde oluşturulduğunu ileri sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İş insanı, söz konusu şirketin faal olmadığını ve hayal ürünü olduğunu belirledi.

İŞ İNSANI SAVCILIĞA BAŞVURDU

Savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, Zorlu'nun yönetim kurulu başkanı olduğu ileri sürülen Faslı Abu Soosha Financal isimli olmayan şirketin internet sitesinde iş insanının kişisel bilgilerinin kullanıldığını, Zorlu'ya Doktor unvanı eklenerek şirketin üst düzey yönetici olarak gösterildiği anlatıldı. Kuveytli şirkete sunulan pasaport örneğinin gerçek olduğu anlatılan dilekçede, pasaportun havaalanı otel kayıtları gibi kuruluşlardan yasa dışı eylemlerde kullanılmak üzere ele geçiren kişilerin de tespit edilmesi istendi. Zorlu'nun ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.