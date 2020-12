Acenteler bankaların kıskacında

Son 5 yıldır türlü zorluklarla karşı karşıya kalan turizm sektörü, 2020 yılını da küresel salgın Kovid-19 ile kapatmaya hazırlanıyor. Rus uçağı, darbe girişimi, terör saldırıları gibi süreçleri atlatan ve 2019'da bir miktar toparlanan sektör, 2020'de yeniden şaha kalkamaya hazırlanırken bu sefer de pandemiyle mücadele etmek durumunda kaldı. Sektörün her zaman yanında olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu sıkıntılı sürecin atlatılması için 10 milyar TL'lik güçlü bir turizm paketi açıkladı. Ancak sektör şimdi de bankaların kıskacına girdi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, pandemi nedeniyle zor durumda kalan turizmcilere Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla 10 milyar TL'lik finansman paketi oluşturulduğunu ve bu paketin 3.5 milyar TL'lik kısmının kullanıldığını açıklamıştı. İhtiyaç halinde bu kredinin 20 milyar TL'ye de yükseltilebileceğini belirten Bakan Ersoy, sektörün yanında olduklarını vurgulamıştı. Ancak turizm oyuncuları bakanlığın verdiği desteği bankalardan göremediklerini belirtiyor. "Siciliniz bozuk", "KGF limitimizi doldurduk", "Şimdilik talep alamıyoruz" gibi türlü bahanelerle krediye ulaşımlarının engellendiğini aktaran turizmciler, bankaların ipe un serdiğini vurguluyor. Özellikle sektörün kılcal damarları olarak tanımlanan acenteler, finansmana erişmekte çok ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, "Yüksek krediler talep etmiyoruz. Kira vs gibi ödemelerimizi düzene koymak istiyoruz, o nedenle kredi talebimiz var ancak sonuç alamıyoruz" diyor.Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektörünün son beş yıldır çok zor süreçlerden geçtiğini belirterek, bu sıkıntılar nedeniyle acentelerin sicillerinin bankaların beklediği kadar parlak olmadığını söyledi. Bağlıkaya, şunları anlattı: "10 milyar TL'lik paketten acentelerimiz yeteri kadar faydalanamıyor. Çünkü bankalar klasik prosedürleri uyguluyor; ancak normal zamanlardan geçmiyoruz. Bir de acentelerimizin uzun zamandır yaşanan zorlukların etkisiyle sırtında geçmişen gelen bir yükü var. O nedenle sicil affının uygulanmasını talep ediyoruz." Seyahat acentelerinin gayrimenkul ya da değerli varlığa yönelik iş yapmadığını vurgulayan Bağlıkaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan buna yönelik bir düzenleme beklediklerini de ekledi.TÜRSAB üyesi Pelitli Turizmin sahibi, KGF kredisinden faydalanabilmek için birçok bankaya başvuru yaptıklarını ancak hepsinden olumsuz yanıt aldıklarını belirterek, "Bizim şirket sicilimizde bir sıkıntı yok. Başka kredi için başvuru yaptık. 700 bin TL'ye kadar kullandırabileceklerini ancak KGF kredisinden faydalandıramayacaklarını söylediler. Gerekçe olarak hiçbir şey sunmuyorlar" dedi.Turizm'in sahibi Zafer Güneş, kredinin ciro bazlı olduğuna dikkat çekerek, "Ben sadece 50 bin TL kredi istedim. Ancak olumlu sonuç alamadım. Ret gerekçesi de söylemediler. Edindiğim bilgilere göre turizmi riskli alan gördükleri için vermek istemiyorlarmış. Bu kredinin yüzde 85'i KGF, yüzde 15'i banka destekli ancak o yüzde 15 için bütün zorlukları çıkarıyorlar" dedi.NAZHAL Turizm'in sahibi Zeki Çetin de bölgede tek acente olduğunu belirterek, "Bankaya gittiğimde limit doldu, başvuru almıyoruz dediler. 'Ben tek acenteyim, kim başvuru yaptı? Ne zaman limit doldu' dedim cevap alamadım. Başvurum dahi kabul edilmedi" şeklinde bilgi verdi.İLYA Turizm'in sahibi Özgür Koç, "Doğduğum günden bugüne şeceremi çıkartmışlar. 2014 yılında kredi kartındaki sadece bir aylık ödeme aksaklığı gerekçe gösterilerek kredi talebim reddedildi. SGK, vergi tüm ödemelerimiz düzenli. Kredi vermemek için bahane arıyorlar" ifadelerini kullandı.YIĞIT Turizm'in sahibi Mehmet Can da, çalıştıkları bankadan limit dolu yanıtı aldıklarını, başka bankanın ise kendileriyle çalışmadıkları gerekçesiyle taleplerinin reddedildiğini söyledi. Can, "Evim, arabam, seyahat acentesi belgem istediğiniz her şeyi teminat vereyim' dedim, yine de kabul etmediler" diye konuştu.