Borç yapılandırma nasıl yapılır? KYK, MTV, SGK ve Vergi borcu yapılandırma başvuruları ne zaman bitiyor? İşte başvuru detayları!

Binlerce borçlunun yüzünü güldüren düzenlemeyle beraber Öğrenim kredisi KYK, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, SGK primleri gibi ile Hazine alacakları gibi borçlarını vatandaşlar faizini sildirerek veya 18 taksite kadar kolaylıkla ödeyebilme fırsatı yakalıyor. Bu kapsamda konuyla ilgili araştırmalara da hız kazandı. Buna göre; Öğrenim kredisi KYK, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, SGK, Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Borç yapılandırma ne zamana kadar devam edecek, başvuru nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…

BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURU EKRANI! VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Milyonların bir süredir beklediği borç yapılandırma kanunu için başvuruların internet aracılığı ile alındığı biliniyor. Öğrenim kredisi, prim, emlak, taşıtlar vergisi, trafik cezası gibi birçok kalemde bulunan 4 milyon vatandaşın beklediği yapılandırma fırsatı devam ederken öte yandan bu düzenlemeyle beraber borcunu peşin ödeyen vatandaşların gecikme faizi ile enflasyon farkının yüzde 90'nının silineceği ifade edildi…