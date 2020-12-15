640 milyarlık 463 proje yolda

Ulaştırmave Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Türkiye'nin vizyonunu değiştirecek toplam bedeli 640 milyar TL olan 463 yeni yatırımı portföylerine aldıklarını açıkladı. Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde yatırımlara ilişkin önemli verileri paylaştı. Karaismailoğlu, "Şu anda devam eden yatırım portföyümüzde 463 proje var. Bu projelerimizin toplam büyüklüğü 640 milyar TL. Bunda yaklaşık 264 milyarlık nakdi gerçekleşme yapıldı. Ülke sathında 3 bin 200 şantiyede çalışmalarımız sürerken yaklaşık 700 bin kişi bakanlığımız bünyesindeki iş imkânlarından faydalanıyor" bilgisini paylaştı. 2003-2019 yılları arasında yapılan yatırımların Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya toplam 386 milyar dolar ve üretime 818.8 milyar dolarlık etkisinin olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Bu yatırımların toplam istihdama etkisi de yıllık ortalama 703 bin kişi olarak gerçekleşti" diye konuştu.Muhalefetin yoldan döndüğü iddiasında bulunduğu Çin'e giden trenle ilgili bilgi paylaşan Karaismailoğlu, "Ülkemiz sınırları içerisinde 2 bin 323 kilometrelik yolunu 8 Aralık günü tamamladı. Bugün ise yolculuğuna Kazakistan-Shalkara'dan devam ediyor. Toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat edecek Çerkezköy'den Xi'an'a ulaşmış olacak" ifadelerini kullandı.ULUSAL Siber Güvenlik Organizasyonu'nu oluşturduklarını belirten Karaismailoğlu, dijital uygulamaların yoğunlukla tercih edildiği pandemi sürecinde ek önlemler almayı sürdüreceklerini söyledi. Türksat 5A'yı 2020 sonunda, 5B'yi ise 2021 ilk yarısında fırlatacaklarını söyleyen Karaismailoğlu, Türksat 6A'nın da 2022'de hizmet vermeye başlayacağını ifade etti. Karaismaioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunarak, CHP'lilere "Eğer Belediye Başkanınızı arayacaksanız, yarın garajlarda yatan otobüsleri de servise çıkarmasını söylerseniz İstanbul ile ilgilenmiş olur" dedi.Kuzey Güney aksının merkezinde bulunan deniz bağlantısı ile Türkiye'nin çok stratejik bir konumda bulunduğunu belirten Karaismailoğlu, "Bu stratejik konumdan doğru bir şekilde faydalanmak için Türkiye Lojistik Master Planı kapsamında Kanal İstanbul projesini gerçekleştiriyoruz. Kanal İstanbul bu planın en önemli yapıtaşıdır" dedi.