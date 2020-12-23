E-sporda gelecek parlak

Türkiye'nin haftalık tek ekonomi dergisi, Turkuvaz Medya bünyesindeki PARA tarafından düzenlenen 2'nci E-spor Zirvesi online olarak gerçekleşti. Logitech'in ana sponsorluğunda düzenlenen zirve, e-sporun paydaşlarını bir araya getirdi. Zirveye katılan konuklar Türkiye'de e-sporun gelişimi, hedefleri ve projelerini masaya yatırdı. Zirvenin açılış konuşmalarını, Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur, Türkiye E-spor Federasyonu (TESFED) Başkanı Alper Afşin Özdemir ve Uluslararası E-spor Federasyonu (IeSF) Genel Sekreteri Boban Totovski yaptı.TESFED'in yürüttüğü projeler hakkında bilgi veren Alper Afşin Özdemir, "İl temsilciliklerimizi hayata geçirdik. E-spor oyuncularımızın ve takımlarımızın lisanslama çalışmalarını başlattık. İki yılda 200'ü kadın olmak üzere 2 bin 200'e yakın e-sporcumuzu lisansladık. Lisanslı kulüp sayımız 11'e çıkarken 2019'da üç olan E-spor tesis sayımız bu yıl 17'ye yükseldi" dedi. IeSF Genel Sekreteri Boban Totovski de, e-sporun pek çok ülkede faaliyet gösterdiğini, merkezlerinin ise Güney Kore'de olduğunu belirtti. E-sporda Türkiye'nin önemli adımlar attığının altını çizen Totovski, Türkiye'nin güçlü bir altyapıya sahip olduğunu ve ülkede güçlü yayınlar olduğunu kaydetti.TURKUVAZ Dergi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur, e-sporun, dünyada en hızlı büyüyen sektörlerden biri olduğunu belirterek, "E-spor endüstrisi, turnuvaların canlı yayınlanması ve FIFA Dünya Kupası Finalleri, Galatasaray- Fenerbahçe derbisi gibi spor karşılaşmalarının izlenme oranlarına geçmesiyle son beş yılda çok hızlı büyüdü. Bugün dünya genelinde 2.7 milyar aktif e-spor oyuncusu bulunuyor" dedi. Türkiye'de 30 milyonu aşkın kişinin oyun oynadığını anlatan Atanur, "E-spor çoğunlukla genç nüfusun oluşturduğu bir alan. Türkiye'nin genç nüfusunu göz önüne aldığımızda, e-sporun ülkemizdeki geleceği parlak" ifadelerini kullandı.