E-sporda gelecek parlak

Türkiye'nin haftalık tek ekonomi dergisi, Turkuvaz Medya bünyesindeki PARA tarafından düzenlenen 2'nci E-spor Zirvesi online olarak gerçekleşti. Logitech'in ana sponsorluğunda düzenlenen zirve, e-sporun paydaşlarını bir araya getirdi. Zirveye katılan konuklar Türkiye'de e-sporun gelişimi, hedefleri ve projelerini masaya yatırdı. Zirvenin açılış konuşmalarını, Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur, Türkiye E-spor Federasyonu (TESFED) Başkanı Alper Afşin Özdemir ve Uluslararası E-spor Federasyonu (IeSF) Genel Sekreteri Boban Totovski yaptı.
GÜÇLÜ ALTYAPIYA SAHİP
TESFED'in yürüttüğü projeler hakkında bilgi veren Alper Afşin Özdemir, "İl temsilciliklerimizi hayata geçirdik. E-spor oyuncularımızın ve takımlarımızın lisanslama çalışmalarını başlattık. İki yılda 200'ü kadın olmak üzere 2 bin 200'e yakın e-sporcumuzu lisansladık. Lisanslı kulüp sayımız 11'e çıkarken 2019'da üç olan E-spor tesis sayımız bu yıl 17'ye yükseldi" dedi. IeSF Genel Sekreteri Boban Totovski de, e-sporun pek çok ülkede faaliyet gösterdiğini, merkezlerinin ise Güney Kore'de olduğunu belirtti. E-sporda Türkiye'nin önemli adımlar attığının altını çizen Totovski, Türkiye'nin güçlü bir altyapıya sahip olduğunu ve ülkede güçlü yayınlar olduğunu kaydetti.
30 MILYONU AŞKIN OYUNCU VAR
TURKUVAZ Dergi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur, e-sporun, dünyada en hızlı büyüyen sektörlerden biri olduğunu belirterek, "E-spor endüstrisi, turnuvaların canlı yayınlanması ve FIFA Dünya Kupası Finalleri, Galatasaray- Fenerbahçe derbisi gibi spor karşılaşmalarının izlenme oranlarına geçmesiyle son beş yılda çok hızlı büyüdü. Bugün dünya genelinde 2.7 milyar aktif e-spor oyuncusu bulunuyor" dedi. Türkiye'de 30 milyonu aşkın kişinin oyun oynadığını anlatan Atanur, "E-spor çoğunlukla genç nüfusun oluşturduğu bir alan. Türkiye'nin genç nüfusunu göz önüne aldığımızda, e-sporun ülkemizdeki geleceği parlak" ifadelerini kullandı.