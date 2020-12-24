BAĞKUR SGK borç yapılandırma başvuruları online sistem aracılığı ile alınmaya devam ediyor. E-devlet aracılığı ile gerçekleştirilen işlemlerde Sigorta primleri, Genel sağlık sigortası primleri, İşsizlik sigortası primleri, İdari para cezaları gibi birçok borcun 18 aya varan taksitle ödeme seçeneği bulunuyor. Peki, BAĞKUR SGK borç yapılandırma nasıl yapılır? BAĞKUR borçları siliniyor mu? İşte tüm detaylar…
BAĞKUR SGK BORÇ YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?
Borç yapılandırma kanunu kapsamında gerçekleşecek olan işlemler için son tarih 31 Aralık olarak ifade edilmişti. Bu kapsamda sürenin sona ermesine kısa bir zaman kala vatandaşlar e devlet, interaktif vergi dairesi gibi sistemler üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeye başladı…
Başvurular 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabilecek. İlk taksit için son ödeme tarihi ise 1 Mart 2021.
HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA?
2020 yılı Ağustos ayı ve öncesine ilişkin olup, bu Kanunun yayım tarihi olan 17 Kasım 2020 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;
Sigorta primleri,
Genel sağlık sigortası primleri,
İşsizlik sigortası primleri,
İdari para cezaları,
İş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları,
Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar ve
Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar, yapılandırma kapsamında yer alıyor.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İşverenler prim borçları ve idari para cezaları için; e-Sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine,
4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları prim borçları veya ihya talepleri için; e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine,
Primlerini kendileri ödeyenler diğer sigortalılar ise e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, başvurabilecekler.