BAĞKUR SGK borç yapılandırma başvuruları online sistem aracılığı ile alınmaya devam ediyor. E-devlet aracılığı ile gerçekleştirilen işlemlerde Sigorta primleri, Genel sağlık sigortası primleri, İşsizlik sigortası primleri, İdari para cezaları gibi birçok borcun 18 aya varan taksitle ödeme seçeneği bulunuyor. Peki, BAĞKUR SGK borç yapılandırma nasıl yapılır? BAĞKUR borçları siliniyor mu? İşte tüm detaylar…

BAĞKUR SGK BORÇ YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Borç yapılandırma kanunu kapsamında gerçekleşecek olan işlemler için son tarih 31 Aralık olarak ifade edilmişti. Bu kapsamda sürenin sona ermesine kısa bir zaman kala vatandaşlar e devlet, interaktif vergi dairesi gibi sistemler üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeye başladı…