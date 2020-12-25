Şanlıurfa'ya 8 fabrika kuruluyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen istihdam atağı programı kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir 6 olmak üzere Haliliye belediyesi 2 adet fabrikayı Şanlıurfa'ya kazandıracakları müjdesini verdi. Düzenlenen protokolde konuşan Başkan Canpolat, "Haliliye Belediyesi olarak öz sermayemizle birlikte inşallah bu fabrikalarımızı kurup vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetinde olacağız" dedi.

Başkan Mehmet Canpolat, gençlerin istihdamına yönelik dev bir adım attı. Şanlıurfa Valiliği ve Organize Sanayi Bölgesi koordinesinde, yaklaşık 500 kişiye istihdam alanı sağlayacak iki fabrikanın Haliliye Belediyesi tarafından kurulması amacıyla Başkan Canpolat, Vali Abdullah Erin ile görüştü ve çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte proje hayata geçirilmek üzere protokol aşamasına getirildi. Şanlıurfa Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen protokol törenine Başkan Mehmet Canpolat ile Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Osman Oktay ve ilgililer katıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından da yapılacak 6 adet fabrika ve Haliliye Belediyesinin yapacağı 2 fabrikanın proje animasyon gösteriminin ardından yaptığı konuşmada Başkan Mehmet Canpolat, projenin hayırlı olması temennisinde bulundu. İstihdama yönelik iyi niyet başlangıcı olarak 2 adet fabrikayı Şanlıurfa'ya kazandıracaklarını hatırlatan Başkan Canpolat, şunları söyledi:

"Sayın Valimiz Abdullah Erin'in daha önceden başlattığı Ayakkabıcılar Sitesi adı altında, gittikçe de büyüyen ve aynı zamanda tekstilinde yer aldığı, Şanlıurfa'daki istihdamla ilgili topluma yararlı, toplumu kapsayan projeyle alakalı bizler de Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte kendi ölçeğimizde yer almak istedik. Şanlıurfa genç bir nüfus, işsizlikle ilgili hep birlikte sahada mücadeleler veriyoruz. Devletimizin kurumları olduğu gibi bizler de yerel yönetimler olarak buraya katkı sağlamak adına iyi niyet başlangıcı amacıyla biz de bu projede Valiliğimizin tahsis ettiği alan içerisinde iki fabrikayla istihdama yönelik adımlarımızı atmış olacağız. Haliliye Belediyesi olarak öz sermayemizle birlikte inşallah bu fabrikalarımızı kurup vatandaşlarımızın, emrinde ve hizmetinde olacağız. Katkılarından dolayı Valimiz Sayın Abdullah Erin'e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise yapılan projenin önemine vurgu yaparak, Büyükşehir Belediyesi olarak da 6 fabrikayı Şanlıurfa'ya kazandıracaklarını söyledi.

Vali Abdullah Erin'de, yaptığı açıklamada kentteki istihdama yönelik yürütülen çalışmalara değinerek, "Merkez ilçe belediyelerimiz içerisinde Haliliye Belediyesi de, bu güzel projeye başlangıç olarak 2 fabrika yaparak katılmak istediler. İnşallah Organize Sanayi Bölgemizde yaptığımız yer tahsislerimize ilişkin belgeleri de hem Büyükşehir Belediyemize hem de Haliliye Belediyemize taktim ettik. Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.