Esnafa hibe desteği (kira yardımı) başvurularına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan destek projesi kapsamında vatandaşların Ocak ayının ilk haftasında başlaması öngörülen başvurularını e-devlet sistemi aracılığı ile gerçekleştirebileceğini ifade etti. Peki, esnafa kira yardımı (hibe desteği) başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? Kira desteği kimler alabilecek? İşte esnafa hibe desteği projesinde dair tüm detaylar…

SON DAKİKA! ESNAFA KİRA YARDIMI (HİBE DESTEĞİ) BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Pandemi nedeniyle çok ciddi maddi zorluklar yaşayan esnaflara müjde geçtiğimiz günlerde verilmişti. Kira yardımı başvuruları için beklenen açıklama geçtiğimiz gün geldi. Buna göre; milyonları ilgilendiren hibe desteği başvurusu e-devlet aracılığı ile gerçekleştirilecek…