Son dakika haberi: Yeni asgari ücret 2021 zammı açıklanıyor! Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak ve 4. toplantı saat kaçta?

Yeni asgari ücret zammı için kritik gün geldi, çattı. Türkiye'de milyonlarca çalışan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. ve son toplantısı için beklemeye koyulurken son dakika haberleri hakkında da araştırmalarını yoğunlaştırdı. Zira, asgari ücret 2021 zammı, milyonlarca çalışanı ilgilendirdiği gibi işverenleri de doğrudan ilgilendiriyor. Bilindiği gibi, bir önceki toplantıda TÜİK tarafından asgari ücret zammı için 2 bin 792 lira önerisi gelmişti. Bugün gerçekleşecek olan 4. ve son toplantı ile beraber 2021 Ocak asgari ücret zammı ile beraber AGİ zammı miktarının belli olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAATİ BELLİ OLDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti ve AGİ miktarını belirlemek üzere son toplantısını Bakanlığın ev sahipliğinde pazartesi günü saat 10.30'da gerçekleştirecek. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.

ASGARİ ÜCRET 2021 ZAMMI VE YENİ AGİ ÜCRETİ AÇIKLANIYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. ve son toplantısı bugün milyonlar tarafından yakından takip edilecek. Öyle ki, AGİ ve 2021 asgari ücret zammı ne kadar oldu sorusunun yanıtı bugün belli olacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugün gerçekleştirilecek olan son toplantının ardından 2021 asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu sorusuna cevap verecek. İşte, milyonları ilgilendiren konu ile ilgili son dakika gelişmeleri