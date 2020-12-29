Bu ay Emekli maaşları ne zaman, hangi gün hesaplara yatacak? Emekli maaşları erken mi yatar?

Emekli maaş ödeme tarihleri erkene alındı. Koronavirüs salgını yayılımını durdurmak amacıyla yılbaşında uygulanacak dört günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle milyonlarca emeklinin maaşı erkenden hesaplarda olacak. Bu kapsamda Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasının ardından konuya dair detaylar da merak ediliyor. Peki, Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları yılbaşından önce yatacak mı, ödemeler erkene mi alındı? İşte detaylar…

EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN Mİ YATACAK, NE ZAMAN ÖDENECEK?

Yapılan açıklamaya göre; emekli maaşlarını her ayın 1'inci günü almakta olanlara bugün, 2'nci ve 3'üncü günü almakta olanlara 30 Aralık 2020 Çarşamba günü, 4'üncü ve 5'inci günde ödenmekte olanlara ise kendi ödeme günlerinde, yani 4 ve 5 Ocak 2021'de ödeme yapılacağı bildirildi…