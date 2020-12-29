Emlak vergisi ne kadar oldu? 2021 emlak vergi oranı açıklandı!

2021 emlak vergisi oranları belli oldu! Emlak vergisi arsa, arazi ve binalar için servete odaklı olarak belediyeler tarafından alınan vergi olarak tanımlanmaktadır. Belediyeler üzerinden toplanan emlak vergisi, mülk sahibi kişiler tarafından vaktinde ödemesi gerekir, ödenmediği durumlarda 1,6 oranında gecikme zammı ile yeni vergi tutarını ödemesi gerekebilir. Peki, emlak vergisi ne kadar oldu? İşte, 2021 yılında iki ayrı dönemde ödenecek olan emlak vergisi oranı...

Yılda 2 kez ödenen emlak vergisinin birinci taksiti mayıs, ikinci taksitinin ise en geç kasım sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. 2020 Kasım ayı geride kaldığından emlak vergisi ödeyecek olanlar nelerle karşılaşacağını merak ediyor. İşte emlak vergisi sorgulama hakkında tüm detaylar…

emlak vergisi için ise yüzde 4,55 oranında artış uygulanacak.

EMLAK VERGİSİ YILDA İKİ KEZ ÖDENİYOR

Emlak vergisi ödemeleri her yıl iki taksitle ödeniyor. İlk taksit ödemeleri mayıs ayında yapılırken, ikinci taksit ödemeleri ise kasım ayı sonunda gerçekleştiriliyor.

Eğer alıcı evi 2020 yılında aldıysa 2021 yılında vergi ödemek zorunda, 2021'de satışı gerçekleştirilen konutlar için ise bu durum satıcıya ait.

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF

Emlak vergisinden muafiyet de söz konusu. İşte emlak vergisinden muaf olanlar;

Geliri olmadığını beyan eden kişiler,

Sadece sosyal güvenlik kurumlarından aylık alanlar,

Gaziler, engelliler, şehit dul ve yetimler brüt 200 metrekareyi geçmemek şartıyla sahip oldukları evler için emlak vergisi ödemeden muaf oluyor.

EMLAK VERGİSİ SORGULAMA

Emlak vergisi sorgulamak ve ödemek isteyenler bulunmuş olduğu belediyeye başvuru yaparak sorgulamayı gerçekleştirebilir. Aynı zamanda emlak vergisi ödeme işlemi belediye dışında emlak vergisi mükellef numarası ya da PTT ile havale yolu ile yapılabiliyor.

EMLAK VERGİSİ ÖDEME

Emlak vergisi ödeme ve sorgulama işlemleri için aynı zamanda htps://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu web sitesinden emlak verginizi sorgulayarak, emlak vergisi borcunuzu kısa sürede ödemeniz mümkün. Ayrıca bağlı olduğunuz belediyenin internet sitesinden de emlak vergisi borcunuzu ödeyebilirsiniz. Emlak vergisi ödeme işlemleri birçok bankadan yapılmaktadır. Bunun için bu işlemleri kapsayan bankaların cep şubelerinden işlem sağlanabilir.

EMLAK VERGİSİ BORCU SORGULAMA

Emlak vergisi olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, bu işlemleri sonuçlandırmak için belediyeye ya da internet yolu ve e-Devlet aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunmuş olduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemleri sayesinde borçlarını sorgulayabilirler. Ödemede olduğu gibi sorgulama da bağlı olunan belediyenin internet sitesinden yapılabilir.

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Emlak vergisi 2 Kasım 2020 tarihi itibarı ile 2. Taksit ödeme işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. Pek çok kişinin merak ettiği "Emlak vergisi ne zaman ödenir?" sorusunun yanıtı ise şöyledir; son tarih 30 Kasım 2020 tarihine kadar olan emlak vergisi ödeme yapmayan kişilere gecikme zammını uygulayacaktır. Mayıs ayında ödenmesi gereken ilk taksiti ödemeyen vatandaşlar da gecikme zammını ödemek koşuluyla iki taksitini ödeyebilecekler.