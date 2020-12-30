Türkiye tedarikte öne çıkacak

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimyanın 16 alt sektörle birlikte ülke sanayisine yön veren tüm üretim alanlarına hammadde veya yarı mamul üreten lokomotif bir sektör olduğunu belirtti. Pelister, "Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 11.44'ünü gerçekleştiren kimya sektörümüz, 2020'nin 11 aylık döneminde de Türkiye ihracatından yüzde 11.80 pay almayı başardı. Bu pozitif tablo, sektörümüzün pandemi sürecinde dahi çok güçlü bir performans ortaya koyduğunu gösteriyor" dedi.Kimya sektörünün 2020'de ihracatta geçen seneye oranla yaklaşık yüzde 12-13 civarı bir azalma yaşayacağını anlatan Pelister, şunları kaydetti: "Sektörümüz petrokimya alanında küresel enerji ihtiyacı azalmasına bağlı olarak ihracat düşüşü yaşasa da kozmetik, ilaç, plastik, medikal ve temizlik maddeleri alt sektörlerinde ise nispi bir artış kaydetti. Ayrıca, tüm olumsuz koşullara rağmen SGK 2019-2020 Eylül verilerini karşılaştırdığımızda, sektörümüzdeki istihdam sayısı yüzde 9'dan fazla büyüdü. Olağanüstü bir durum yaşanmadığı sürece 2021 yılı ve sonrasında beklentimiz, ülkemizin daha pozitif ve avantajlı konuma geçeceği yönünde. Türkiye'nin lojistik açıdan avantajlı konumda olmasının, yeniden şekillenen tedarik zinciri bakımından da ülkemizi öne çıkaracağına inanıyoruz. Bu açıdan yerli ve milli üretime öncelik verilmesi, yüksek katma değerli ürün üretimine geçilmesi ve firmalarımızın ölçek büyütmesi de büyük önem taşıyor."ADİL Pelister, SABAH'ın 35. yılı için şunları söyledi: "Türkiye'nin basın tarihine iz bırakmış, köklü yayınlarından Sabah Gazetesi, 35 yıldır Türk basını ile okuyucularına ilkeli ve doğru habercilik anlayışıyla hizmet veriyor. Kimya sektörünün ihracattaki çatı kuruluşu İKMİB olarak, ekonomiden siyasete, kültür sanattan spora gündemi okuyucularına aktaran SABAH Gazetesi'nin 35'inci kuruluş yıldönümünü kutlar, kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen tüm yönetici ve çalışanlarını tebrik ederiz."