2021 Enerjide rekorların yılı oldu

Türkiye'nin yerli ve milli enerji politikalarının daha fazla yer aldığı 2021'de kesintisiz enerji için çalışmalar yıl boyunca devam etti. Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesince enerjide tam bağımsızlık hedefiyle yoluna devam eden Türkiye, enerjide üst üstü birçok dev hamleyi hayata geçirdi.
Yaklaşık 3 bin 800 megavatın eklenmesiyle 100 bin megavata dayanan kurulu güçte, yerli ve yenilenebilir enerjinin payı ise yüzde 65 seviyelerine yükseldi. "Rüzgar ekip, enerji biçiyoruz" diyerek çıkılan yolda Türkiye'nin rüzgarı esmeye devam etti ve rüzgar enerjisinde kurulu güç 10 bin megavatın üstüne çıktı.
İLKLER VE REKORLAR YIL BOYUNCA SÜRDÜ
Doğal gazın konforunu tüm Türkiye'ye yaymak için devam eden çalışmalar hız kesmedi. Türkiye'de 39'u bu yıl olmak üzere 628 ilçe ve beldeye doğal gaz ulaştı.
Hem çevreden hem de madenlerden taviz vermeden yer altı zenginliklerini ekonomiye kazandırılması da salgına rağmen devam etti. Türkiye'nin maden ihracatı yaklaşık 6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti. Yenilenebilir enerji alanında toplamda bin megavatlık YEKA yarışması yapıldı.
DÖRDÜNCÜ SONDAJ GEMİSİ ENVANTERE DAHİL EDİLDİ
Türkiye'nin denizde ve karada enerjide bağımsızlık mücadelesini sürdürdüğü çalışmalara destek için dördüncü sondaj gemisi de envantere dahil edildi.
Elektrikte rekor tüketime rekor arz 1 milyon 163 bin 441 megavatla 4 Ağustos'ta kayıtlara geçerken yılın son günlerine doğru rüzgar enerjisinde tüm zamanların üretim rekoru 188 bin 418 megavatla 10 Aralık'ta kırıldı.
KARADENİZ'DEKİ DOĞAL GAZ KEŞFİ 540 MİLYAR METREKÜPE YÜKSELDİ
Tüm alanlarda olduğu gibi teknoloji alanında da adımlar atıldı. Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) canlı ortamda ilk kez kullanıma açıldı. Vadeli Gaz Piyasası ve Vadeli Elektrik Piyasası'nın da açılışı da 2021'de gerçekleşti. Temiz Enerji Teknolojileri Merkezinin açılışının yanında elektronik ortamda madencilik işlemlerinin yürütüldüğü e-maden de yine bu yıl devreye girdi.
Sakarya Gaz Sahası'nda ilk kuyu akış testi tamamlanırken Amasra-1 kuyusunda ise 135 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yapıldı ve böylece bölgedeki keşif 540 milyar metreküpe çıktı. Türk bayrağını sahip ilk FSRU olma özelliğini taşıyan Ertuğrul Gazi Hatay'da hizmete alındı.
2023'te hizmeti girmesi planlanan Akkuyu Nükleer Enerji Güç Santrali'nin üçüncü reaktörünün temeli atıldı. Yılı 1 milyar doların üzerinde rekor satışla kapatan bor, bu yıl ilk defa demir yoluyla Çin'e ihraç edildi.