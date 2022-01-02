2021 Enerjide rekorların yılı oldu





Hem çevreden hem de madenlerden taviz vermeden yer altı zenginliklerini ekonomiye kazandırılması da salgına rağmen devam etti. Türkiye'nin maden ihracatı yaklaşık 6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti. Yenilenebilir enerji alanında toplamda bin megavatlık YEKA yarışması yapıldı.