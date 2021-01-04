E Devlet ile 3.faz 1000 TL sosyal yardım desteği başvurusu nasıl yapılır? 3.faz 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama ekranı

3.faz 1000 TL sosyal yardım parası başvuruları sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi kişilere verilen ödeneğin 1. ve 2.fazı tamamlanmıştı. Şimdi ise gözler 3.faz pandemi parası ödemelerine çevrildi. Peki; E Devlet ile 3.faz 1000 TL sosyal yardım desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama ekranı!
1000 TL pandemi parası ödemeleri 3.faz başvuruları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1000 TL sosyal yardım ödemeleriyle ilgili "Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız" demişti.
İşte E Devlet ile 1000 TL sosyal yardım parası başvuru ekranı ve detayları!
1000 TL SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1000 TL sosyal yardım ödemeleriyle ilgili "Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız" dedi.
Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa kira desteği için detayları kamuoyuna duyurdu.
Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Hibe ödemesi şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın-erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık bir desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz.
Hibe ödemesi şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın-erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır.
KİMLER SOSYAL YARDIM PARASI ALAMAZ?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı pandemi sebebiyle verilen sosyal destek parası yardımlarından kimlerin yararlanamayacağını da açıkladı.
Bu göre;
– Pandemi Sosyal Destek Programı faz 1 ve faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
– 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
– 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
– Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
– İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
– İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar pandemi sosyal yardım başvurusu yapamaz.
1000 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUCU SORGULA
"Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.
SOSYAL YARIM PARASI NEREYE YATACAK?
Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.