Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK 2020 Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı mı?

2020 ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI!

Yapılan ankete göre ekonomistlerin Aralık ayına ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,02 olarak açıklandı. AA Finans'ın yaptığı ankete katılan ekonomistlerin Aralık ayı beklenti anketine ilişkin en yüksek yüzde 1,91 açıklanırken en düşük ise 1,02 oldu.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,03 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,34'e çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artış göstermişti.

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI YÜZDE KAÇTI?

TÜİK verilerine göre, enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu.

2020 yılı kasım ayında enflasyon, bir önceki aya göre yüzde 2,30, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,04 artış gerçekleşti.