Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK 2020 Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı mı?

ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2020 açıklandı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu ile ilgili son gelişmeleri kamuoyuna duyuruluyor. Piyasaları yoğun takipte olanlar oranlarını merak ediyor. Her yılın başında ve ilk yarısının bitiminde enflasyon oranı açıklanır ve enflasyon farkına göre ürün-hizmet ücreti ve maaşlarda değişiklikler olur. Aralık ayına ait enflasyon oranını açıklanmasa da, ekonomistlerin beklenti anketi sonuçlandı. Peki Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK 2020 açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 4.1.2021 09:44 Son Güncelleme: 4.1.2021 09:45 ABONE OL
Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK 2020 Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı mı?

Aralık ayı enflasyon oranları son dakika açıklanıyor… Milyonlarca memur, çalışan ve emeklinin gözü enflasyon oranları ile şekillenecek olan memur zam oranı, kira artışı, emekli zammına çevrildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Aralık ayına ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,02 olarak açıkladı. Peki Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK 2020 Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı mı?

ARALIK AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TEFE TÜFE TÜİK 2020 Aralık ayı enflasyon oranları için geri sayım başladı. Milyonların beklediği Aralık ayı enflasyon oranları 4 Ocak 2021 Pazartesi günü açıklanacak. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından kira artış oranları da belli olacak…

2020 ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI!

Yapılan ankete göre ekonomistlerin Aralık ayına ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,02 olarak açıklandı. AA Finans'ın yaptığı ankete katılan ekonomistlerin Aralık ayı beklenti anketine ilişkin en yüksek yüzde 1,91 açıklanırken en düşük ise 1,02 oldu.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,03 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,34'e çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artış göstermişti.

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI YÜZDE KAÇTI?

TÜİK verilerine göre, enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu.

2020 yılı kasım ayında enflasyon, bir önceki aya göre yüzde 2,30, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,04 artış gerçekleşti.

2020 ARALIK AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon oranı 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK 2020 Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA