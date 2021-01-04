Son dakika: 2021 kira zam oranı belli oldu! İşte 2021 kira zammı...

2021 KİRA ZAMMI NE KADAR OLDU?

TÜFE'nin belli olması ile, '2021 kira zammı ne kadar olacak?' sorusu da yanıt buldu. Buna göre; Aralık ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları (TÜFE) yüzde 12,28 arttı.

Bu rakamla, ocak ayında konut için kira sözleşmesi yapacak veya yenileyecek kiracılar için zam oranı en yüksek yüzde 12,28 olacak.