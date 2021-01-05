SON DAKİKA HABERLER: SGK'dan yeni emeklilik kararı! Emekli olacaklara büyük müjde

BAŞVURULAR 1 ŞUBAT'TA SONA ERECEK

SGK Başkanvekili İsmail Yılmaz, yapılandırmaya son başvuru tarihinin 1 Şubat'a, ilk taksit son ödeme tarihinin de 31 Mart'a uzatıldığını anımsattı. Yılmaz, 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2010 tarihleri arasında sigortalılık süresi durdurulan sigortalının bu süreyi ihya etmek için ödeyeceği tutarın 24 bin lira olduğunu anımsatarak, "Yapılandırmaya başvururlarsa 24 bin lira yerine yaklaşık 9 bin lira ödenecek. Yani yüzde 63 oranında indirim söz konusu olacaktır. Kamu bankaları ile imzalanan prokol ile yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanacak sigortalılarımıza herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden banka kredisi ile emeklilik imkânı sunulacak" dedi.