Son Dakika: Yeni İş Bankası Genel Müdürü belli oldu! Hakan Aran kimdir?

Adnan Bali'nin görevden ayrılmasının ardından İş Bankası'nda yeni Genel Müdür belli oldu! Hakan Aran'ın yeni Genel Müdür olacağı KAP'a bildirildi. İş Bankası'nda stajyer olarak başlayan Hakan Aran, yaklaşık 30 yıldır aynı bankada görevine devam ediyor. 2005 yılında BT bölümü Müdürlüğüne atanan Hakan Aran daha sonra İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı oldu. Peki, İş Bankası'nda yeni genel müdür olacağı açıklanan Hakan Aran kimdir ve kaç yaşında?

HAKAN ARAN'IN HAYATI

Bu başlık altında, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran hakkında bilgiler yer almaktadır.

1968 yılında Hatay, Antakya'da doğan Hakan Aran, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olup Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İşletme konusunda yüksek lisans programını tamamlamıştır.