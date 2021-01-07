Canlı ve güncel altın fiyatları son dakika hareketlilikleri, serbest piyasaların dördüncü günü geride kalırken de merak konusu oldu. Son haftalarda düşüş içerisinde olan gram altının fiyatı bugün küçük bir yükseliş yaşayarak 451 TL'den değer görüyor. Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile altın fiyatları geçtiğimiz yılın sonlarına doğru tarihi bir yükseliş yaşamıştı. Bilindiği gibi, gram ve çeyrek altın fiyatı geçtiğimiz haftalardan itibaren düşüş içerisindeydi. Fiyatlar anbean değişiklik gösterdiği için güncel ve canlı rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip edebilirsiniz.

7 OCAK GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu doğrultuda, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayı ortalarına doğru nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 7 Ocak 2021 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.