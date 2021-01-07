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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatları düşüşte! 7 Ocak Kapalıçarşı'da gram, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

: düşüşte! 7 Ocak Kapalıçarşı'da gram, yarım, 22 ayar bilezik ve fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Serbest piyasaların dördüncü işlem günü geride kalırken hareketlilikleri yakından takip ediliyor. Bu noktada, özellikle Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel altın fiyatları merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda düşüşe geçen gram bugün 450 TL'den değer görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da bugün düştü. Peki, 7 Ocak 2021 çeyrek, yarım, ata ve fiyatları ne kadar, bugün kaç para oldu? İşte, 7 Ocak güncel 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 7.1.2021 18:08 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları düşüşte! 7 Ocak Kapalıçarşı'da gram, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Canlı ve güncel altın fiyatları hareketlilikleri, serbest piyasaların dördüncü günü geride kalırken de merak konusu oldu. Son haftalarda düşüş içerisinde olan gram altının fiyatı bugün küçük bir yükseliş yaşayarak 451 TL'den değer görüyor. Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile altın fiyatları geçtiğimiz yılın sonlarına doğru tarihi bir yükseliş yaşamıştı. Bilindiği gibi, gram ve fiyatı geçtiğimiz haftalardan itibaren düşüş içerisindeydi. Fiyatlar anbean değişiklik gösterdiği için güncel ve canlı rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip edebilirsiniz.

7 OCAK GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu doğrultuda, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayı ortalarına doğru nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 7 Ocak 2021 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

ATA ALTIN

  • Alış: 3.011,60
  • Satış: 3.034,90

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.994,00
  • Satış: 3.039,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 452,20
  • Satış: 452,32

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.466,30
  • Satış: 1.485,60

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 733,10
  • Satış: 742,60

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.891,10
  • Satış: 2.948,28

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 408,19
  • Satış: 423,97

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Altın fiyatları düşüşte! 7 Ocak Kapalıçarşı'da gram, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
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