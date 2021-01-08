Emekli Ocak zammı belli oldu! En düşük ve en yüksek SSK, BAĞKUR, memur emekli maaşları ne kadar?

Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Yapılacak zam tutarı ise 4 Ocak tarihinde açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte belli oldu. 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36, Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 oldu. Buna göre, emekli maaşlarına kaç TL zam yapıldı? İşte SSK, BAĞKUR ve memur emeklisi maaş zamları...
Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu.
SON DAKİKA: EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2021 asgari ücretin açıklandığı geçtiğimiz haftanın ardından gözlerin çevrildiği ve 12 milyonu aşkın emekli maaşını belirleyecek olan zam ve enflasyon oranları 4 Ocak itibariyle belli oldu. Ocak ayı emekli zammı ile ve yeni memur maaşları ile ilgili bugün açıklananolan enflasyon rakamları ile birlikte emekli, memur emeklisi, memur, SSK ve BağKur emeklisi gibi birçok farklı kategoride 2021 emekli maaşı belli oldu.
2021 memur maaşı zam oranları ile ilgili son dakika haberi: Memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? | Video
2021 OCAK ZAMMI AÇIKLANDI
Gelen son dakika haberine göre, SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak.
2020 İKİNCİ YARISINA GÖRE YENİ MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN BEKLENTİ ORANI
Memur ve emeklilerin beklediği 4 Ocak günü enflasyon rakamlarının açıklanması ve yılın altışar aylık 2 periyodunda kimin ne kadar zam ile maaş alacağını da ortaya koydu. Emekli ve memur maaş zam miktarlarları bugün resmen açıklandı.
Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik 2020 yılı enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışını yüzde 7.96, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 6.96 olabileceğini ortaya koymuştu.
Peki, memur ve emekli maaşlarına 2021'de ne kadar zam yapılacak? En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaşı 2021 itibarıyla kaç tl olacak?
EMEKLİYE EN AZ 2.036 TL
En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 36, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 410, memurda 3 bin 10 liraya yükselecek.
MEMURA EN AZ 3.978 TL
Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 978 liraya çıkacak. Eş yardımı 375,52, 0-6 yaş çocuk yardımı 82,60, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 41,30 liraya çıkacak.
6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 540,72 liraya ulaşacak.
DOKTORA 2.808 TL
Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 808, uzman olmayanlarda 2 bin 147 liraya ulaşacak.
YAŞLIYA 761 TL
65 yaş aylığı 711,50 liradan 761,02 liraya çıkacak.