Dubai’li Hakan Agro şirketi dolandırıldı! 3,5 milyonluk vurgun!

Birleşik Arap Emirliklerinde faaliyet gösteren Türk asıllı Hakan Agro DMCC şirketi, Rusya'dan Hindistan'a mal taşımak üzere kiraladığı yük gemisinin sahte aracısı tarafından dolandırıldı. Tarım ve gıda sektöründe geniş ürün portföyü ile altı kıtada faaliyet gösteren 6 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip Hakan Agro DMCC'nin kurucusu ve CEO'su Hakan Bahçeci geçtiğimiz aylarda vefat etti. Birleşik Arap Emirliklerinde faaliyet gösteren Hakan Agro'nun yetkilileri iş insanı Hakan Bahçeci'nin vefatından önce, Rusya ülkesinden Hindistan ülkesine mallarının taşınması için 'Marcorolina' isimli geminin kullanımı için geminin broker (aracı) firmasıyla iletişime geçti. Firma ile toplam bedel 800 bin dolara anlaşan şirket yetkilileri taşıma için 400 bin dolar kaparo ödemeyi kabul etti.

FİRMA ÖDEMEYİ TAHSİL ETTİ

Anlaşmadan bir süre sonra iddiaya göre broker, başka bir firmayla anlaşmaya vardıklarını, bu nedenle paranın yeni şirkete ödenmesi yönünde mailler atmaya başladı. Şirket yetkilileri söz konusu ödemeyi kendilerine gönderilen şirket hesabına gönderdi. Ödeme yapıldıktan sonra şirketi arayarak durumu teyit eden Agro şirketi ise, dolandırıldıklarını anladı. İddiaya göre şirket adına görüşme yapan şahısların taşımayla alakaları yoktu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Hakan Agro yetkilileri, kendilerini dolandıran şahıslardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FAKAT FİRMA SAHTE TAŞIMACIYDI

Yürütülen soruşturma da paranın gönderildiği firma sahibinin ifadesi alındı. 37 yaşındaki Yalçın Kaya O., kendisinin 2012 yılından bu yana firmada yetkili olduğunu, Hakan Agro firması ile herhangi bir ilişkilerinin bulunmadığını kaydederek, parayı başka bir alacak nedeniyle tahsil ettiklerini kaydetti. Savcılıkça yürütülen soruşturmada, Oskay'ın hesabına gelen yüklü miktarda paranın aynı saat içerisinde şahsi avukatının hesabına gönderdiğini, parayla ilgili bir belge sunmadığı ve şikayetçi şirketin zor durumda kalmasından yararlanarak haksız menfaat temin ettiğini, paranın kendi hesaplarına havalesini sağladıkları gibi iadede etmedikleri belirlendi.

3,5 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK

Savcılık, Dubai merkezli şirketi yaklaşık 3,5 milyon lira dolandıran firma yetkilisi Yalçın Kaya O. hakkında dava açtı. Hazırlanan iddianamede, şikayetçi şirketin anlaşma yapmış olduğu şirket ile herhangi bir bağlantısı bulunmamasına rağmen bilişim sistemini kullanarak araya girip şikayetçi şirket ile yazışmalarda bulunarak parayı kendi şirket hesabına yatırılmasını ve gerçeğe aykırı beyanda bulunarak aldatıcı yalanlarla ve hileli işlemleri ile şikayetçi şirketi ikna ederek paranın hesabına havalesinin sağladığı anlatıldı. 10 yıla kadar hapsi istenen sahte taşımacı, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.