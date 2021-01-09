Koç’un sütünü Konyalı Çallı Ailesi büyütecek

Koç Topluluğu'nun 1997'de bünyesine kattığı SEK Süt'ü 240 milyon liraya Çallı Gıda'ya satmasının ardından bir anda gözler Türkiye'nin gizli devlerinden Konyalı Çallı Ailesi'ne çevrildi.1965'te Konyalı İlhan Çallı'nın toptan gıda ticaretiyle temellerini attığı şirketi bugün iki kardeşiyle birlikte yöneten 55 yaşındaki Harun Çallı, SABAH'a yaptığı açıklamada "Biz gıda toptancısıyız, gıda alım-satımı yapıyoruz" sözleriyle son derece mütevazı bir tavır sergiledi. SEK'i daha ileriye taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Harun Çallı, "Elbette hedefimiz işi geliştirerek SEK'i büyütmek. Bir aya kadar inşallah şirketi devralacağız. Ondan sonra da önümüze bakacağız. İşi büyüterek şirketi daha ileriye taşımaya gayret edeceğiz" diye konuştu.Uzun yıllardır süt sektörünün içinde bulunduklarını ve aralarında Dost, Birşah, Mis ve Halk'ın da bulunduğu çok sayıda süt markasına 'private label' olarak bilinen özel markalı üretim yaptıklarını söyleyen Harun Çallı'nın verdiği bilgiye göre şirketin Sakarya ve Aydın'da üretim tesisleri bulunuyor. Aynı zamanda halen Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği'nin (ASÜD) başkanlığını da yapan Harun Çallı, "Elbette sektör bizi çok iyi tanır. Biz üç kardeş olarak işimizin başındayız" diye konuştu. 1982'te toptan gıda ticaretinden sanayiciliğe geçtiklerini söyleyen Harun Çallı, geçmişte de dünya devi firmalardan şirket satın alarak sattıklarını anlattı: "Biz sanayiciliğe geçtikten sonra önemli işlere imza attık. Bünyemize kattığımız Türkiye'nin en eski un tesislerinden Sinan Sinangil tarafından kurulan Sinangil Un'u 2008'de sattık. Henkel'den aldığımız Yayla Margarin markasıyla bilinen Turyağ'ı ise Cargill'e sattık. 2012'de Danone'den satın aldığımız Gönenli Süt ve Süt Ürünleri'ni de Sözen Yatırım'a sattık. Bu sektörde birçok firma ile önemli tecrübeler edindik."Harun Çallı, varlık satış sözleşmesi imzalanarak gerçekleşen satıştan sonra kamuoyunda ve sektöre yakın kaynaklar tarafından dile getirilen "Koç SEK'i ucuza sattı" değerlendirmelerine ise kesinlikle katılmadığını ise şu sözlerle ifade etti: "Koç Grubu'nun SEK'i satmak istediğini tüm sektör biliyordu. Hatta sektörün önde gelen firmaları da bizim gibi SEK'e talip oldu. Sonuçta bu fiyata biz aldık. En yüksek fiyatı vererek aldığımıza göre buna ucuz demek haksızlık olur diye düşünüyorum." Şirketi neden Çallı Gıda üzerinden değil de 1 milyon lira sermaye ile kurulan CLA Süt ve Süt Ürünleri adlı firma üzerinden gerçekleştirdikleri konusunda ise Harun Çallı, "Bu tamamen prosedür gereği yapılan bir iş" diye konuştu.SEK, 1963'te Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu. 1968'den 1995'e kadar Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak faaliyetlerini sürdüren şirket, Eylül 1995'te özelleştirmede sektörde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki sanayici ve gıda toptancılarından oluşan 164 kişilik bir grup tarafından satın alındı. 1996'da sabit kıymetleri 58 milyon dolar olarak kabul edilen SEK'in hisselerinin yüzde 68'ini 1997'de Koç Topluluğu satın aldı. O tarihten bu yana şirket, Koç Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteriyordu. SEK'i satın alan Harun Çallı, "Şirketi büyütmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.