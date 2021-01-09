Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları son dakika hareketlilikleri, serbest piyasalar kapalı olmasına rağmen de merak konusu oldu. Gram altının fiyatı bugün yaşadığı sert düşüşün ardından 438 TL'den değer görüyor. Kovid-19 salgını nedeni ile altın fiyatları geçtiğimiz yılın sonlarına doğru tarihi bir yükseliş yaşamıştı. Bilindiği gibi, gram ve çeyrek altın fiyatı geçtiğimiz haftalardan bu yana dalgalı bir grafik içerisindeydi. Fiyatlar canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip edebilirsiniz.

9 OCAK GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu doğrultuda, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayı ortalarına doğru nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 9 Ocak 2021 Cumartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.