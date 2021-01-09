Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatları sert çakıldı! 9 Ocak 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?

: sert çakıldı! 9 Ocak 22 ayar bilezik, gram ve fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Serbest piyasaların kapalı olduğu hafta sonu da hareketlilikleri yakından takip edildi. Gün içerisinde, canlı ve güncel altın fiyatları merak konusu oldu. fiyatı bugün de sert düşüşünü sürdürdü ve 438 TL'ye kadar geriledi. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da düşüş içerisinde. Peki, 9 Ocak 2021 çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç lira oldu? İşte, 9 Ocak güncel 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 9.1.2021 20:09 Son Güncelleme: 9.1.2021 20:09 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları sert çakıldı! 9 Ocak 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları hareketlilikleri, serbest piyasalar kapalı olmasına rağmen de merak konusu oldu. Gram altının fiyatı bugün yaşadığı sert düşüşün ardından 438 TL'den değer görüyor. Kovid-19 salgını nedeni ile altın fiyatları geçtiğimiz yılın sonlarına doğru tarihi bir yükseliş yaşamıştı. Bilindiği gibi, gram ve fiyatı geçtiğimiz haftalardan bu yana dalgalı bir grafik içerisindeydi. Fiyatlar canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip edebilirsiniz.

9 OCAK GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu doğrultuda, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayı ortalarına doğru nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 9 Ocak 2021 Cumartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

ATA ALTIN

  • Alış: 2.926,90
  • Satış: 2.951,40

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.968,00
  • Satış: 3.013,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 438,01
  • Satış: 438,12

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.425,10
  • Satış: 1.445,90

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 712,50
  • Satış: 722,70

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.858,28
  • Satış: 2.916,26

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 396,83
  • Satış: 412,18

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Altın fiyatları sert çakıldı! 9 Ocak 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA