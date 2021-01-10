3.faz 1000 TL sosyal yardım parası sonuç sorgulama ekranı: E Devlet ile 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru şartları neler?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ve pandemi süresince ihtiyacı olan vatandaşlara destek olunmasını sağlayan 1000 TL sosyal yardım başvurusu E Devlet üzerinden yapılıyor. İlk iki faz ödemelerinin gerçekleştirilmesinin ardından şu an 3.faz pandemi parası ödemeleri sürüyor. Peki; 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru şartları neler? 3.faz 1000 TL sosyal yardım parası sonuç sorgulama ekranı

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU ŞARTLARI/SONUÇ EKRANI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1000 TL sosyal yardım ödemeleriyle ilgili "Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız" demişti.

İşte 3.faz sosyal yardım desteği ödemeleri hakkında bilgiler…