Nata Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Tanık: 10 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz

Enerji, inşaat, gayrimenkul ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Ankara merkezli Nata Holding, yurtdışındaki ses getiren yatırımlarının ardından rotasını Türkiye'ye çevirdi. Alışveriş merkezi ve konut projeleriyle büyüyen şirket, pandemi döneminde de yatırımlarına hız kesmeden devam etti. Ülke genelinde 8 alışveriş merkezi bulunan Nata Holding, son olarak 150 milyon dolar yatırımla İstanbul-Sultangazi'de konut, hastane ve AVM'den oluşan Vega AVM İstanbul projesini hayata geçirdi.

ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPACAĞIZ

Şirketin önümüzdeki 5 yıllık planlamasında 1 milyar dolarlık yatırımın olduğunu belirten Nata Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Tanık, "Pandemi döneminde üç alışveriş merkezi açtık. Mart ayında bir AVM daha açacağız. Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük AVM zincirini oluşturduk. Hedefimiz Vega AVM'lerinin sayısını 12'ye yükseltmek" dedi.

EKONOMİYE BÜYÜK KATKI

Bu yıl yeni bir inşaat projesinin daha startını vereceklerini açıklayan başarılı işadamı, söz konusu yatırımlarla ülke ekonomisine ve istihdama büyük katkıda bulunduklarını ifade etti: "Türkiye'de de tüm dünyada olduğu gibi ekonomik açıdan zorlu bir süreç yaşanıyor. Biz, yatırımlarımızla hem ülke ekonomisine hem de istihdama katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Pandemi öncesinde dolaylı olarak 8 bin kişiye istihdam sağlamıştık. 2021'de bu sayıyı 10 bine çıkarmayı hedefliyoruz."