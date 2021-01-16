900 yıllık “Küçük Saray" için yükseltilme çalışmaları başlıyor

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bulunan 900 yıllık Küçük Saray'ın yeniden yükseltilmesi için Başkan Erdoğan devreye girdi. Tarihi ilçenin siluetini oluşturan Küçük Saray'da baraj suyunun sızması üzerine 80 milyon TL'ye mal olacak yükseltilme çalışmalarına başlandı.

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın faaliyet geçmesiyle bir dönemin sonlandığı Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te yaşam yeni yüzüyle kaldığı yerden devam ediyor. Baraj sularından etkilenecek olan tarihi yapılan yeni yerleşkeye konumlandırılması, ilçe sakinlerine yeni yaşam alanların inşa edilmesi gibi çalışmaların sonlanmasıyla Hasankeyf artık yeni mimari dokusuyla Türkiye'nin en modern ilçelerinden biri haline geldi. Türkiye'nin en genç yerleşim birimi olan Hasankeyf'te bazı eksikliklerin gün yüzüne çıkması üzerine Başkan Erdoğan duruma el attı. Hasankeyf'in siluetini oluşturan 900 yıllık Küçük Saray, baraj sularından etkilenmemesi için beton bariyerlerle koruma altına alınmıştı. Baraj suyunun yükselmesiyle Hasankeyf'in siluetini oluşturan tarihi yapı ise eski görüntüsünü kaybetmişti. Ayrıca kalenin bazı bölümlerinde yaşanılan su sızmaları tarihi yapıya zarar veriyordu. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Küçük Saray'ın Saray'da baraj suyunun sızması üzerine 80 milyon TL'ye mal olacak yükseltilme çalışmalarına başlandı.

"HASANKEYF İÇİN HİÇBİR FEDAKÂRLIKTAN KAÇINILMIYOR"



SABAH'a konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, "Hasankeyf'te çok önemli çalışmalar yapılıyor. Tabi bazı çalışmalarda sorunlar olabiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle ilgilendiği çalışmalar kapsamında sorunlar bir bir gideriliyor. Kale bölümündeki Küçük Saray sular altında kalmıştı. Küçük Saray'ın 5 metre yükseltilmesi için çalışmalara başlandı. Çalışmalar yaklaşık 80 Milyon TL'ye mal olacak. Bu ciddi rakamlara rağmen Hasankeyf'in siluetinin korunması için hiçbir fedakârlıktan kaçınılmıyor. Pandeminin bitmesiyle Hasankeyf turizmde büyük öneme sahip olacak" dedi.