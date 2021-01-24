SİHA'larla birlikte TSK'nın vurucu gücü olacak: İşte 'İstanbul'un fark yaratan özellikleri!

Yerli tedarikçiler, geminin silah elektronik sistemleri ile gemi elektrik sistemi, yardımcı makine sistemleri (dizel jeneratör setleri, entegre platform kontrol ve izleme sistemi, KBRN üniteleri ile tespit ve teşhis sistemi, tulumbalar, valflar, elektrik güç sistemleri, kablolar, tablo ve panolar, hava kompresörleri, yangın söndürme sistemleri ve benzeri), gemide yaşam için gerekli ekipmanları (ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemi, tatlı su üretim sistemi, yaşam mahalleri mobilya donatımları, servis mahalleri, sıcak su sistemi ve benzeri), gemicilik donanımları (dümen takımı, vasıta mataforası, ırgatlar, kaportalar, hangar kapısı, torpido kovan mahalleri, sancak iskelesi ve benzeri) gibi platform sistemlerinin tedarikini sağlıyor.

İ sınıfı fırkateynlerin ilki olan İstanbul Fırkateyni'nin 2023 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi hedefleniyor. Geminin inşa ve donatımına ilişkin her türlü dizayn, mühendislik ve sistem-malzeme tedarik faaliyetlerine STM tarafından devam ediliyor.

Gemi İnşa Baş Mühendisi Albay Ogün Gülenç, çalışma sürecine ilişkin de şunları kaydetmişti: "Bazen 300 kişi aynı anda geminin üzerinde çalıştı. 18 ayda teknenin inşası tamamlandı. Denizde ise savaş ve platform sistemlerinin donatılması sürecek. 2022 Mayıs'ta geminin liman tecrübeleri, 2023 Ocak'ta ise seyir tecrübeleri yapılacak. Preveze Deniz Zaferi'nin yıldönümü olan 27 Eylül 2023 tarihinde ise harbe hazır halde donanmaya katılacak. Seyir mesafesi, denizcilik kabiliyeti ve hava savunma sistemleriyle Ada sınıfı korvetlerden daha gelişmiş bir fırkateyn. TCG İstanbul'un tamamlanmasıyla İstanbul Tersane Komutanlığı artık TF 2000 hava savunma muhribi yapabilecektir. Güzel coğrafya İstanbul'un adını alması ve İstanbul tersanemizde yapılması gururumuzu katlıyor. Böylesi bir projenin parçası olmak tüm tersanemiz çalışanlarını mutlu ediyor."