Bankaların emekli promosyon ücretleri, yeni yılda milyonlarca emeklinin ana gündem maddesi oluyor. Emekli promosyon ücretleri maaş müşterilerinin belirlenen şartlara uygunluk sağlaması halinde emeklilere ödeniyor. Söz konusu ücretler ise, bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor. SGK ve bankalar arasında imzalanan protokol çerçevesinde, emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan çekmek üzere taahhütte bulunan emekliler, söz konusu banka ile yapacakları anlaşmada belirtilen tutar kadar emekli promosyon ödemesi alacak. Peki, 2021 emekli promosyon ücretleri ne kadar, kaç TL? Bankaların emekli promosyon ücretleri ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

BANKALARIN PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Emeklilerin promosyon ödemeleri 3 yılı kapsayan süreyle yapılmaktadır. Bu süre bittikten sonra emekliler ile bankalar arasında yine bir protokol anlaşması imzalanacak.

Peki, bu yıl emekli promosyon ücretleri ne kadar?