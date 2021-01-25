Bankaların emekli promosyon ücretleri, yeni yılda milyonlarca emeklinin ana gündem maddesi oluyor. Emekli promosyon ücretleri maaş müşterilerinin belirlenen şartlara uygunluk sağlaması halinde emeklilere ödeniyor. Söz konusu ücretler ise, bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor. SGK ve bankalar arasında imzalanan protokol çerçevesinde, emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan çekmek üzere taahhütte bulunan emekliler, söz konusu banka ile yapacakları anlaşmada belirtilen tutar kadar emekli promosyon ödemesi alacak. Peki, 2021 emekli promosyon ücretleri ne kadar, kaç TL? Bankaların emekli promosyon ücretleri ne zaman, hangi tarihte ödenecek?
Emeklilerin promosyon ödemeleri 3 yılı kapsayan süreyle yapılmaktadır. Bu süre bittikten sonra emekliler ile bankalar arasında yine bir protokol anlaşması imzalanacak.
Peki, bu yıl emekli promosyon ücretleri ne kadar?
2021 EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR?
Emeklilerin promosyon ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son haneleri dikkate alınarak ödenecek. T.C. kimlik numarasının son hanesine promosyon ödemelerinin yapılacağı aylar;
Emeklilere promosyon ödemesi yapılacağı duyurulmadan önce katılım bankaları tarafından bazı kampanyalar başlatılmıştı.
Maaşını taşıyana çeyrek altın gibi kampanyalar ile emeklilerin yüzleri gülmüştü. Daha önce bu bankalar ile maaş taşıma konusunda anlaşma yapanlar ancak anlaşmaları bittiğinde kamu bankaları ile protokol imzalayabilecekler.
Özel bankalar ile anlaşma yapanların ise anlaşmalarını kamu bankalarına taşımadan promosyon ödemesi alabilmelerinin önü açıktır.
2021 ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;
* 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,
* 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,
* 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
2021 VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ
1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,
1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,
2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
2021 HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ
1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL,
1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL,
2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.
2021 İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ
1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 750 TL,
1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 875 TL,
2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 1.000 TL ödeme yapılır.