Gölcük yeni devlet hastanesi tamamlanıyor

Gölcük Yeni Devlet Hastanesi'nin inşaatı, 52 dönüm alan üzerinde hızla devam ediliyor.

Ana ve ek bina olarak inşa edilen hastane, 45.000 m2 kapalı alana sahip, A Sınıfı bir hastane olacak. Projede; dış cephe kaplama tamamlanırken, iç kısımlarında çalışmalar hızla devam ediyor. 300 yataklı olacak Gölcük Yeni Devlet Hastanesi'nde; 28'i erişkin, 7'si yeni doğan olmak üzere; toplam 32 yoğun bakım yatağı, 26 yataklı diyaliz ünitesi, 7 genel, 1 lokal ve 1 sezaryen olmak üzere; toplam 9 ameliyathane, 71 poliklinik odası, 4 adet tek kişilik (SDL) konforlu doğum odası ve hiperbarik ünitesi gibi özellikli alanlar ile; 225'i kapalı 275'i açık olmak üzere toplam 500 araçlık otopark bulunacak.

GÖLCÜK'TE 4 SAĞLIK YATIRIMI TAMAMLANDI

Ayrıca 2020 yılı içinde: Gölcük Yeni Mahalle Sağlık Kompleksi, Gölcük 2 No.lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası ve Gölcük Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi tamamlanarak hizmete girdi.