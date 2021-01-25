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yeni devlet hastanesi tamamlanıyor

Yeni Devlet Hastanesi’nin inşaatı hızla tamamlanıyor. 300 yataklı, A sınıfı bir hastane olacak Gölcük Yeni Devlet Hastanesi’nde dış cephe kaplama tamamlanırken, iç kısımlarında çalışmalar devam ediyor.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 25.1.2021 15:27 ABONE OL
Gölcük yeni devlet hastanesi tamamlanıyor

Gölcük Yeni Devlet Hastanesi'nin inşaatı, 52 dönüm alan üzerinde hızla devam ediliyor.

Ana ve ek bina olarak inşa edilen hastane, 45.000 m2 kapalı alana sahip, A Sınıfı bir hastane olacak. Projede; dış cephe kaplama tamamlanırken, iç kısımlarında çalışmalar hızla devam ediyor. 300 yataklı olacak Gölcük Yeni Devlet Hastanesi'nde; 28'i erişkin, 7'si yeni doğan olmak üzere; toplam 32 yoğun bakım yatağı, 26 yataklı diyaliz ünitesi, 7 genel, 1 lokal ve 1 sezaryen olmak üzere; toplam 9 ameliyathane, 71 poliklinik odası, 4 adet tek kişilik (SDL) konforlu doğum odası ve hiperbarik ünitesi gibi özellikli alanlar ile; 225'i kapalı 275'i açık olmak üzere toplam 500 araçlık otopark bulunacak.

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Ayrıca 2020 yılı içinde: Gölcük Yeni Mahalle Sağlık Kompleksi, Gölcük 2 No.lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası ve Gölcük Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi tamamlanarak hizmete girdi.

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Gölcük yeni devlet hastanesi tamamlanıyor
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