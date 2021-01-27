Esnaflara kredi erteleme müjdesi! Halkbank esnaf kredisi erteleme nasıl yapılır, taksitler kaç ay ertelendi?

HANGİ BANKANIN ESNAF KREDİ TAKSİTİ ERTELENDİ?

AKP'nin Denizli, Mersin Uşak il kongresine video konferansla katılan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Halkbank'tan kredi alan esnafların kredi taksitlerinin ertelendiğini açıkladı. Başkan Erdoğan açıklamasında;

"Esnaf ve sanatkârlarımıza bir müjde vermek istiyorum" diyerek söze başlayan Erdoğan, "Halkbank tarafından esnaf ve sanatkârlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021 30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir. Hayırlı olsun" dedi.