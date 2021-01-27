Esnaflara kredi erteleme müjdesi! Halkbank esnaf kredisi erteleme nasıl yapılır, taksitler kaç ay ertelendi?

Koronavirüs salgını sürecinde ekonomik açıdan olumsuz yönde etkilenen esnaflara müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada kredi erteleme konusuna değindi. Esnaflara verilen kredilerin önümüzdeki 6 ayının erteleneceği açıklaması sonrası detaylar araştırma konusu haline geldi. Peki, Halkbank esnaf kredisi ertelendi mi? Esnad kredi taksitleri kaç ay ertlendi? İşte detaylar…
ESNAF KREDİ ERTELEME NASIL YAPILIR?
Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında uygulamaya konulan Esnaf Destek Paketi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınından olumsuz etkilenen esnafa önemli katkı sağladı. Bu kapsamda Halkbank tarafından 36 aylık vade seçeneği ile esnaf kredisi verilmişti. Bu kredilerin ödemelerine 6 ay erteleme müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi…
HANGİ BANKANIN ESNAF KREDİ TAKSİTİ ERTELENDİ?
AKP'nin Denizli, Mersin Uşak il kongresine video konferansla katılan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Halkbank'tan kredi alan esnafların kredi taksitlerinin ertelendiğini açıkladı. Başkan Erdoğan açıklamasında;
"Esnaf ve sanatkârlarımıza bir müjde vermek istiyorum" diyerek söze başlayan Erdoğan, "Halkbank tarafından esnaf ve sanatkârlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021 30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir. Hayırlı olsun" dedi.
HALKBANK KREDİ ERTELEME NASIL YAPILIR?
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