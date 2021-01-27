Son dakika: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Lokanta, restoran ve kafeler...

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, esnafın bugüne kadar yalnız bırakılmadığının altını çizerek, "Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirlerle faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon TL ve altı olan ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlamadan etkilenen lokanta, restoran ve kafeler için flaş destek açıklaması | Video

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